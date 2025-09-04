#Қазақстан
Қоғам

Сот депутат Дәулет Тұрлыхановтың ұлының жазаны жеңілдету жөніндегі өтінішін қабылдамады

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
Парламент мәжілісі депутаты Дәулет Тұрлыхановтың ұлы - Нұрасыл Болат жазасын өтеуді жалғастыратын болады. Бұл мәселе Алматы облысы Алатау қаласының сотында қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство 2024 жылғы 22 қазанда Алматы қаласы Медеу ауданы №2 аудандық сотының қаулысымен сотталған Н.Болатқа қатысты 1 жыл 5 ай 10 күн бас бостандығын шектеу жазасының өтелмеген бөлігі орташа қауіпсіздік деңгейіндегі қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылғанын еске салды.

Бұл шара пробациялық бақылау талаптарының бірнеше рет бұзылуына байланысты қабылданды.

Атап айтқанда, сотпен анықталған фактілер:

  • 2024 жылғы 14 тамызда түңгі сағат 03:00-де қоғамдық орында болу арқылы соттың қойған шектеулерін бұзғаны;
  • 2024 жылғы 11 қазанда кешкі уақытта мейрамханаға баруы;
  • 2024 жылғы 12 қазанда түнгі ойын-сауық мекемесінде болуы.

Сотталған адамға алдын ала міндеттері түсіндіріліп, олардың бұзылуының салдары туралы ескертілген.

Бұзушылықтар іс материалдарымен расталды.

Сот қорытындылай келе келесідей үкім шығарды: 

"Сотталған Н.Болаттың жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түріне ауыстыру туралы өтініші қанағаттандырусыз қалдырылды". 

Өтінішті қанағаттандырудан бас тартудың негізі ретінде сотталғанның бас бостандығын шектеу жазасының шарттарын бұрынғы уақытта жүйелі түрде бұзғаны алынып, барлық мән-жайлар мен ҚР Қылмыстық кодексінің 73-бабын ескере отырып, сот сотталған Н.Болаттың мінез-құлқындағы оң өзгерістерді расталмағанын анықтады, оның түзелгенін дәлелдеген жоқ. Сондықтан жазаны орындау жалғасуы тиіс.

Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
