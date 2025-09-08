Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
2025 жылдың 8 қыркүйегінде Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында мемлекеттік секторды реформалау туралы нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту көп жылдан бері өзекті міндет болып келеді.
"Мемлекеттік ұйымдар мен компаниялар негізсіз көбейіп, жеке кәсіпорындардың толыққанды дамуына мүмкіндік бермей отыр. Елімізде мемлекеттің үлесі бар ұйымдар саны 25 мыңға жуықтайды. Көпшілігінің қызметі мен құрылымы сын көтермейді, қисынға да келмейді. Қазір коммерциялық емес міндеттерді орындау үшін коммерциялық әдіс-тәсілдер кеңінен қолданылып жүр. Соның салдарынан түрлі шығындар артып, корпоративті органдар көбейіп кетті. Нақты нәтижеге назар аударылмайды",- деді ол.
Осыған байланысты, ол стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне Үкіметпен бірлесіп, мемлекеттік секторды реформалау туралы нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.
"...Қажет болса, арнайы Жарлық шығарамын. Бұдан бөлек, Үкімет Мемлекеттік мүлік туралы заңды жаңартуға тиіс. Заңда мемлекеттің экономикаға қатысу шегі нақты айқындалуы керек. Сондай-ақ басқару ісіне қатысты құқықтық талаптар көрсетілуі қажет",- деп қорытындылады президент.
