#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Қоғам

Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 16:55 Фото: akorda.kz
2025 жылдың 8 қыркүйегінде Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында мемлекеттік секторды реформалау туралы нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту көп жылдан бері өзекті міндет болып келеді.

"Мемлекеттік ұйымдар мен компаниялар негізсіз көбейіп, жеке кәсіпорындардың толыққанды дамуына мүмкіндік бермей отыр. Елімізде мемлекеттің үлесі бар ұйымдар саны 25 мыңға жуықтайды. Көпшілігінің қызметі мен құрылымы сын көтермейді, қисынға да келмейді. Қазір коммерциялық емес міндеттерді орындау үшін коммерциялық әдіс-тәсілдер кеңінен қолданылып жүр. Соның салдарынан түрлі шығындар артып, корпоративті органдар көбейіп кетті. Нақты нәтижеге назар аударылмайды",- деді ол.

Осыған байланысты, ол стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне Үкіметпен бірлесіп, мемлекеттік секторды реформалау туралы нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.

"...Қажет болса, арнайы Жарлық шығарамын. Бұдан бөлек, Үкімет Мемлекеттік мүлік туралы заңды жаңартуға тиіс. Заңда мемлекеттің экономикаға қатысу шегі нақты айқындалуы керек. Сондай-ақ басқару ісіне қатысты құқықтық талаптар көрсетілуі қажет",- деп қорытындылады президент.

Бұған дейін Ерлан Карин мемлекет басшысының жаңа саяси бастамасының негізгі қырларын атап өткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Президент: Ғылым, білім және инновация саласын басқару тәсілдерін өзара байланыстыру өте маңызды
13:46, Бүгін
Президент: Ғылым, білім және инновация саласын басқару тәсілдерін өзара байланыстыру өте маңызды
Мемлекет басшысы Парламентті бір палаталы жүйеге көшіруді ұсынды
12:56, Бүгін
Мемлекет басшысы Парламентті бір палаталы жүйеге көшіруді ұсынды
Қазақстанда банк туралы заң және мемлекеттік криптоактивтер қоры құрылады
12:43, Бүгін
Қазақстанда банк туралы заң және мемлекеттік криптоактивтер қоры құрылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: