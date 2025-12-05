#Халық заңгері
Саясат

Тоқаев Үкіметке шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасын жедел әзірлеуді тапсырды

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 14:18 Фото: freepik
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев шағын бизнесті қолдау тетіктерін күшейту мақсатында Үкіметке жаңа бірыңғай бағдарлама әзірлеуді жеделдетуді тапсырды. Бұл туралы Мемлекет басшысы бизнес қауымдастығы өкілдерімен өткен кездесуде айтты.

Президенттің сөзінше, жаңа бағдарламада өңірлердің ерекшелігі толық ескеріліп, кәсіпкерлерге көрсетілетін нақты қолдау шаралары айқындалуы қажет. Ол Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі (JICA) және "Атамекен" ұлттық палатасы жүзеге асырған "Бір ауыл – бір өнім" жобасы тиімділігін дәлелдегенін атап өтті.

Тоқаев ауыл-аймақтардан өндіріс ашуға қатысты ұсыныстар жиі түсетінін айтты. Соның бірі – қой және ірі қара терісін өңдейтін кәсіпорын құру бастамасы.

"Қанша жыл өтсе де бұл жобаны Үкімет те, бизнес те қолға алған жоқ. Дегенмен шағын бизнес бұл іспен айналысуға ниетті", – деді Президент.

Мемлекет басшысы мемлекет пен бизнестің ортақ жауапкершілік қағидасы негізінде тиімді қарым-қатынас орнату маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл ауылдар мен шағын қалалардың дамуына жаңа серпін береді.

Сонымен бірге Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпкерлерге деген құрметін атап өтіп, олардың ел экономикасындағы рөлі ерекше екенін айтты.

"Әлемдегі геоэкономикалық ахуал құбылмалы. Осындай қиын кезеңде кәсіпкерлердің табанды еңбегі мен ел болашағына деген сенімі аса маңызды. Кәсіпкерлер – мемлекеттің экономикалық әлеуетін арттыруға үлес қосып келе жатқан нағыз патриоттар", – деді Президент.

Ол жастарға да үндеу жолдап, пессимизм мен әрекетсіздіктің жетістікке жеткізбейтінін атап өтті.

"Шығыс даналығы қиындықтың өзінде мүмкіндік бар екенін айтады. Сол себепті қиындыққа мойымай, жаңа жол іздеу керек", – деді Тоқаев.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
