Президент: Үкіметтің алдында сапалы экономикалық өсімді қамтамасыз ету міндеті тұр
Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке сапалы экономикалық өсімді қамтамасыз ету – басты міндет екенін айтты. Бұл туралы Мемлекет басшысы бизнес өкілдерімен кездесуде сөз сөйлеп жатып жеткізді.
Президент соңғы жылдары елдің бәсекелестіктегі артықшылықтарын толық пайдаланып, инвестиция тарту мен кәсіпкерлік бастамаларды ынталандыруға бағыт алғанын атап өтті.
"Үкіметтің алдында сапалы экономикалық өсімді қамтамасыз ету міндеті тұр", – деді Президент.
Тоқаев инфляцияның өсуіне жол бермеудің маңыздылығын ерекше атап өтті.
"Инфляция азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған барлық шешім мен әрекетті жоққа шығарады. Сондықтан өте қатаң бюджет тәртібі қажет. Қаржы тек ішкі жалпы өнімнің өсуіне, Қазақстанның әлемдік аренада лайықты орнын нығайтуға ықпал ететін басым жобалар мен бағдарламаларға жұмсалуға тиіс", – деді Президент.
Сондай-ақ мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы өнімдерімен, халықтың күнделікті тұтынатын тауарларымен қамтамасыз ету мәселесінің әлі толық шешілмегенін айтты.
"Импорт өте көп және бірқатар тауарларға тәуелдіміз. Бұл жағдайға жол беруге болмайды. Биыл мемлекет ауыл шаруашылығына 1 триллион теңге қолдау көрсетті. Бұл – рекордтық көрсеткіш. Ал еліміз шығарған өнім көлемі 2024 жылы 8,5 триллион теңгеге бағаланды", – деп атап өтті Президент.
