Қоғам

Қазақстанда валюта бағамдары көрсетілген көшедегі таблоларды орналастыруға тыйым салынды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 23 маусымда қабылданған Ұлттық банктің басқарма қаулысына сәйкес "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу қағидаларына" өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты 2025 жылғы 9 қыркүйектен бастап валюта бағамдары көрсетілген көшедегі таблоларды орналастыруға тыйым салынды.

Енді айырбастау пунктінің клиенттері үшін сатып алу немесе сату бағамы туралы мәліметтері бар ақпараттық стенд айырбастау пунктінің ішінде немесе операциялық кассаның жанында орналастырылады.

Түзетулерге сәйкес, мұндай ақпараттық стенд айырбастау пунктінен тыс жерде, соның ішінде ғимараттардың шатырына, сыртқы қабырғаларына, стационарлық, жылжымалы немесе тасымалды стендтерге орналастырылмайды.

Сондай-ақ ақпараттық стенд айырбастау пунктінің ғимаратынан тыс ашық кеңістікте көзге көрінбеуі тиіс. Тек айырбастау пункті көпфункциялы ғимараттарда (соның ішінде бизнес-орталықтарда), теміржол вокзалдарында, казино аумағында, халықаралық әуежайлардың аэровокзалдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасындағы автокөлік, теңіз және өзен өткізу бекеттерінде орналасқан жағдайда ғана ерекшелік қарастырылады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
