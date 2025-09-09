Қазақстанда валюта бағамдары көрсетілген көшедегі таблоларды орналастыруға тыйым салынды
Осыған байланысты 2025 жылғы 9 қыркүйектен бастап валюта бағамдары көрсетілген көшедегі таблоларды орналастыруға тыйым салынды.
Енді айырбастау пунктінің клиенттері үшін сатып алу немесе сату бағамы туралы мәліметтері бар ақпараттық стенд айырбастау пунктінің ішінде немесе операциялық кассаның жанында орналастырылады.
Түзетулерге сәйкес, мұндай ақпараттық стенд айырбастау пунктінен тыс жерде, соның ішінде ғимараттардың шатырына, сыртқы қабырғаларына, стационарлық, жылжымалы немесе тасымалды стендтерге орналастырылмайды.
Сондай-ақ ақпараттық стенд айырбастау пунктінің ғимаратынан тыс ашық кеңістікте көзге көрінбеуі тиіс. Тек айырбастау пункті көпфункциялы ғимараттарда (соның ішінде бизнес-орталықтарда), теміржол вокзалдарында, казино аумағында, халықаралық әуежайлардың аэровокзалдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасындағы автокөлік, теңіз және өзен өткізу бекеттерінде орналасқан жағдайда ғана ерекшелік қарастырылады.