Қазақстанның зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер жыл соңына дейін дайындалады
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова 2025 жылғы 9 қыркүйекте елдегі зейнетақы жүйесіне өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу барысына түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ол бұл бағыттағы жұмысты қазір арнайы құрылған сараптамалық топ жүргізіп жатқанын еске салды.
"Зейнетақы жүйесінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және азаматтардың лайықты зейнетақы деңгейін сақтау үшін Еңбек министрлігі алаңында сарапшылардың, Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өкілдерінің қатысуымен сарапшылық топ құрылды", – деді Жақыпова.
Министр сарапшылық топ жұмысының нәтижелері осы жылдың соңына дейін Үкіметке ұсынылатынын айтты.
Кеше Жақыпова қос азаматтығы бар адамдардың бір мезгілде үш елден зейнетақы алып жүрген жағдайларын да мысалға келтірді.
