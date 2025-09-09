#Қазақстан
Қоғам

Қазақстан шетелдік студенттердің елге кіруі мен жұмыс істеуін жеңілдетеді

09.09.2025 13:26
Қазақстанның ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2025 жылғы 9 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында шетелдік студенттерді елге тарту жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, Қазақстанда жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының 40 филиалы ашылады.

"Бүгінде елімізде 31 500 шетелдік студент білім алып жатыр. Мақсат – бұл көрсеткішті 2029 жылға қарай 150 мыңға жеткізу", – деп атап өтті ол.

Осы мақсатқа жету үшін шетелдік студенттерге, сондай-ақ ғалымдар мен оқытушыларға виза беру тәртібін қайта қарау ұсынылады.

Министр Саясат Нұрбектің айтуынша, шетелдік студенттерге бес күн ішінде виза рәсімдеу және оқу мерзіміне С9 санатындағы көп мәртелік электронды виза беру қарастырылып отыр. Сондай-ақ жұмыс істеу құқығын беретін арнайы виза енгізу ұсынылады. Бұл виза халықаралық аккредитациядан өткен шетелдік университеттердің түлектеріне арналған болмақ. Жұмысқа орналасу туралы ұсынысы бар түлектер Қазақстанда үш жылға дейін қалып, еңбек ете алады. Министрдің пікірінше, бұл шара үздік түлектердің елімізде мансап құруына және экономика мен ғылымды дамытуға үлес қосуына мүмкіндік береді.

Бұдан бөлек, Қазақстанның көші-қон саясаты тұжырымдамасында сұранысқа ие мамандықтар бойынша тұрақты тұруға рұқсат алуға құқық беретін визаларды енгізу көзделген. Мұндай визалар ғылым мен білім саласындағы құнды білігі бар шетелдік мамандарға, сондай-ақ этникалық қазақтарға берілетін болады.

Министр мысал ретінде Канаданы келтірді: онда түлектерге 1 жылдан 3 жылға дейін жұмыс істеуге рұқсат беріледі. Ал Дубайда шетелдік студенттер ұзақ мерзімді виза ала алады, ал үздіктеріне арнайы "Алтын виза" беріледі. Мәскеуде студенттерге әлеуметтік және білім беру жеңілдіктерін қамтамасыз ететін "Мәскеу картасы" қолданылады.

Айта кетейік, 2025 жылғы 28 тамызда ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова биылғы грант иегерлерінің саны мен студенттердің шәкіртақы көлемін жариялаған болатын.

