Қоғам

Алматыдағы Жандосов көшесінде бірнеше күн қатарынан түнгі уақытта жол қозғалысы шектеледі

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 23:07 Фото: unsplash
Алматыда 12 мен 14 қыркүйек аралығындағы түнгі уақытта Жандосов көшесінде құбыр желісін жүргізу жұмыстарына байланысты қозғалыс шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Энергетика және су шаруашылығы басқармасының мәліметіне сүйенсек, 12 қыркүйек сағат 23:00-ден бастап 14 қыркүйек сағат 05:00-ге дейін Жандосов көшесінде құбыр мен кәріз жүйесін жүргізуге байланысты автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.

Қозғалыс төмендегі учаскелерде шектеледі:

  • Жандосов – Дәулеткерей көшелерінің қиылысы;
  • Жандосов – Айманов көшелерінің қиылысы;
  • Жандосов – Бекешев көшелерінің қиылысы.

Ведомство мәліметінше, аумақтар екі ірі инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асыруға байланысты шектеліп отыр:

  • Алматы қаласында Батыс кәріз коллекторын салу" – жалпы ұзындығы 34,9 шақырымдық магистральды кәріз коллекторы салынады. Жоба Наурызбай және Алатау аудандарының 175 мыңнан астам тұрғынын, сондай-ақ Алматы облысының Қарасай және Іле аудандарының шамамен 20 мың тұрғынын орталықтандырылған су бұру жүйесіне қосуға мүмкіндік береді.
  • "Наурызбай ауданы Ақжар шағынауданында су және кәріз желілерін салу" – аумақтың инженерлік инфрақұрылымын жақсартуға, ауыз су беруді тұрақтандыруға және кәріз жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған.

Бұған дейін құтқарушылардың жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізгенін жазғанбыз.

Құтқарушылар жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізді
22:41, 11 қыркүйек 2025
Құтқарушылар жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізді
Қазақстанда 12 қыркүйек күні найзағай ойнап, үсік жүреді, дегенмен кей өңірлерде аптап ыстық күтілуде
21:49, 11 қыркүйек 2025
Қазақстанда 12 қыркүйек күні найзағай ойнап, үсік жүреді, дегенмен кей өңірлерде аптап ыстық күтілуде
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
21:33, 11 қыркүйек 2025
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
