Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына үш жаңа бап енгізілуі мүмкін
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 12 қыркүйекте Астанада өткен форумда "Самұрық-Қазына" АҚ комплаенс қызметінің аға менеджері Мирас Қарғабай Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамада қандай өзгерістер болуы мүмкін екенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Мирас Қарғабай "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңдағы "мүдделер қақтығысы" ұғымын кеңейту жоспарларына назар аударды.
"Парламентте квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қатысты екі заң жобасы бар. Олар мүдделер қақтығысы мәселесіне байланысты. Бұл жолы бұл ұғымды сәл кеңейту туралы шешім қабылданды. Жаңа енгізілетін ұғымдардың ішінде "жеке мүдде" бар – қазіргі қолданыстағы заңда мұндай ұғым жоқ, бұл кейде қиындықтар туғызады. Сонымен қатар, "байланысты тұлғалар" деген ұғым енгізіледі – бұл аффилиирленген тұлғаларға ұқсас, бірақ мұнда жақын туыстарды да қамтиды, – деді ол.
Оның айтуынша, мүдделер қақтығысын реттеу кезінде "байланысты тұлғалар" арқылы жақын туыстардың ауқымы да кеңеюі мүмкін.
"Яғни толық туыс, жартылай туыс бауырлар, жұбайлары, олардың жұбайлары, балалары – бұл әлдеқайда кең тізім болады. Қазір бұл заң шығарушы органда талқыланып жатыр", – деді Мирас Қарғабай.
Сонымен қатар, ол еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына жаңа баптар енгізу жоспарланып отырғанын айтты.
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңға жаңа 17-6-бап – "Жеке мүдделерді декларациялау" және 17-4-бап – "Мүдделер қақтығысын реттеу" енгізіледі. Квазимемлекеттік сектор қызметкері мүдделер қақтығысын анықтаған сәттен бастап тікелей басшысына хабарлауға міндетті. Ал бұл басшылық ақпаратты комплаенс қызметіне жібереді, олардың міндеті – бұл жағдайда мүдделер қақтығысы бар ма, жоқ па – соны құқықтық тұрғыдан бағалау, – деп түсіндірді ол.
Сонымен бірге, ол уақытылы жарияланған мүдделер қақтығысы қызметкерді жауапкершіліктен босататынын атап өтті.
Бұған дейін Елімізде тұрғын үйді сатып алу-сату нотариаттық мәмілелерін онлайн-ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылғанын жазғанбыз.
