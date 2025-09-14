#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Тоқаев Рим Папасын 70 жасқа толуымен құттықтады

Тоқаев Рим Папасын 70 жасқа толуымен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 10:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Рим Папасы XIV Леоға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Президент Рим Папасы XIV Леоны 70 жасқа толуымен құттықтап, оның халықтар арасындағы татулық пен дінаралық диалогты нығайтуға, сондай-ақ толеранттылықты дәріптеуге сіңірген өлшеусіз еңбегін ерекше атап өтті. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Киелі Тақпен ынтымақтастықты одан әрі арттыруға ниетті екенін жеткізді. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Синоптиктер Астана және тағы екі қала тұрғындарын ескерту жасады
10:21, Бүгін
Синоптиктер Астана және тағы екі қала тұрғындарын ескерту жасады
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті
09:44, Бүгін
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті
Бокстан әлем біріншілігі: Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан финалға өтті
09:26, Бүгін
Бокстан әлем біріншілігі: Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан финалға өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: