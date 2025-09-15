Жерде соңғы 3 айда тіркелмеген қуаты күшті магниттік дауыл болып жатыр
Жерде соңғы үш айдағы ең күшті магниттік дауыл тіркелді. Бұл туралы Ресей ғылым академиясының құрамындағы Ғарыштық зерттеулер институтының (ИКИ) және Күн-жер физикасы институтының (ИСЗФ) Күн астрономиясы зертханасының ғалымдары мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ғалымдардың айтуынша, Жер корональды тесіктің әсер ету аймағына ене бастаған. Бұл құбылыс бірнеше күнге жалғасуы мүмкін.
"Планета осы ағын ішінде кемінде 4-5 күн болады, сондықтан бұл маңызды мәселе. Алдын ала есептеулерге негізделген болжамдар әлі де салыстырмалы түрде оң көрінеді. Мұндай үлкен тесіктің аясында үшінші деңгейдегі (G3) ұзаққа созылған дауылдар болуы мүмкін еді, бірақ қазіргі болжамдар бойынша тек 1-2 деңгейлі жеке эпизодтар ғана күтілуде", – деп мәлімдеді зертханалар 2025 жылғы 14 қыркүйекте.
Алайда 15 қыркүйекте, зертхана өкілдері G3 деңгейіне жақын өте күшті магниттік дауыл жүріп жатқанын растады.
"Бұл оқиға Жердің ірі корональды тесіктің аймағына түсуіне байланысты күн желінің жылдамдығының күрт артуы аясында орын алды. Жер бұл шекараны кеше түн ортасында кесіп өткен. Мұндай жағдай бірнеше күн бұрын болжанғанымен, дауылдың нақты күші күтулерден әлдеқайда асып түсті. Барлық агенттіктер ең жоғарғы болжамды G1 деңгейінде көрсеткен еді. Ал ғаламдық каталогтар бойынша соңғы күшті дауыл 1-2 маусымда, яғни үш ай бұрын тіркелген", – деп хабарлады ИКИ мен ИСЗФ зертханалары.
Ғалымдардың болжамынша, геомагниттік жағдайдың бұзылуы жалпы 4-6 күнге созылады және бұл болжам өзекті болып қала береді.
"Жер маңындағы кеңістіктің толық тұрақтануы осы аптаның бейсенбі-жұма күндерінен (18–19 қыркүйек) ерте болмайды. Алайда бұл кезеңде үнемі магниттік дауыл болады дегенді білдірмейді. Корональды тесіктердің әсері өте тұрақсыз болады – ол бірнеше сағатқа созылатын жеке-жеке күшті толқындардан тұрады. Арасында уақытша тыныштық кезеңдері болады. Сонымен қатар, бұл құбылыстың барысын нақты математикалық есептеу әзірге мүмкін емес, себебі оқиға бастапқы болжамдардан айқын ауытқып отыр, сондықтан жағдай қалай өрбісін – таңғаларлық емес", – дейді зертхана мамандары.
Қазіргі таңда негізгі сценарий бойынша, бұл жергілікті толқын алдағы 6–9 сағат ішінде аяқталады деп күтілуде.
