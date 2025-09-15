#Қазақстан
Қоғам

Жамбыл облысында оқушы төбелестен кейін қаза тапты

Жамбыл облысында оқушы төбелестен кейін қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 17:12 Сурет: pixabay
Желіде Жамбыл облысынан қайғылы хабар тарады. Мектеп оқушылары арасындағы әжетханада болған жанжал қайғылы аяқталған. 9-сынып оқушысы күнқағар тұсына тиген соққыдан қаза болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облыстық полиция департаменті бұл ақпаратты растады және аталған дерек бойынша ҚК-нің 106-бабы 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталғанын нақтылады.

Сондай-ақ күдікті жасөспірім уақытша ұстау изоляторына қамалғаны белгілі болды.

"Қазіргі уақытта істі толық, объективті әрі жан-жақты тергеуге бағытталған барлық жедел-тергеу шарасы жүргізіліп жатыр", - делінген Жамбыл облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қосымша бөлімде ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге деректер жария етуге жатпайтыны атап өтілген.

Еске салайық, бұған дейін Астанада түнгі клубта 19 жастағы жігіт қаза тапқанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
