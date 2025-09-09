#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Қоғам

Астанада түнгі клубта 19 жастағы жігіт қаза тапты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 14:08 Фото: unsplash
Астанадағы түнгі клубтардың бірінде болған төбелес 19 жастағы жігіттің өлімімен аяқталды. Бұл туралы елордалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, қайғылы оқиға 2025 жылғы 7 қыркүйек, жексенбі күні болған.

Белгілі болғандай, ойын-сауық орнының келушілері арасында жанжал шығып, ол төбелеске ұласқан.

"19 жастағы жас жігіт пышақ жарақатын алып, оқиға орнында көз жұмды. Қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүріп жатыр", – деп хабарлады Астана ПД баспасөз қызметі.

Zakon.kz тілшісінің сауалына жауап берген полиция департаменті күдіктінің ұсталып, Астана ПД уақытша ұстау изоляторына қамалғанын нақтылады.

Айта кетейік, 2025 жылғы 1 қыркүйекте Таразда жасөспірімдер арасында жанжал шығып, соның салдарынан бір мектеп оқушысы пышақ жарақатынан көз жұмған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
19:56, 20 тамыз 2025
Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
Шавкат Рахмоновтың әйелі адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасының куәгері ретінде өтуде - полиция
16:32, 06 тамыз 2025
Шавкат Рахмоновтың әйелі адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасының куәгері ретінде өтуде - полиция
Астанада жеке кәсіпорын күзетшісін аяусыз өлтірді деп айыпталған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
16:40, 07 маусым 2025
Астанада жеке кәсіпорын күзетшісін аяусыз өлтірді деп айыпталған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: