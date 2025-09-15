#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Қазақстандықтар цифрлық теңгені қашан және қай жерде пайдалана алады

Қазақстандықтар цифрлық теңгені қашан және қай жерде пайдалана алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 20:00 Сурет: Zakon.kz
Ұлттық банк төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов 2025 жылғы 15 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында цифрлық теңгенің есеп айырысуда қолдануға дайындық туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, цифрлық теңгені тарату қаржы нарығының қатысушылары арқылы жүзеге асырылады.

"Цифрлық теңге", "цифрлық шот" деген ұғымдар бекітіліп, оны банктік шотқа теңестіргеннен кейін, банк құпиясы мәртебесі сақталған соң, сондай-ақ заң талаптарына сәйкес өндіріп алу шараларын қолдану мүмкіндігі енгізілгеннен кейін және заңнамалық база қалыптасқан соң цифрлық теңгені есеп айырысуда қолдануға болады", - деді Шолпанқұлов.

Сондай-ақ ол жаңа валютаны нақты қай жерде пайдалануға болатынын түсіндірді.

"Бүгінде біз банк секторында, пост-терминал арқылы және мультивалюталы картаны пайдалану арқылы тауарлар мен қызметтер үшін төлем жасау мүмкіндігін сынақтан өткіздік. Цифрлық теңге өзінің тиімділігін көрсетті және түрлі ортада еркін қолдануға дайын. Бұл валюта қолма-қол және электрон ақшаның басты қағидаттарын біріктірді", - деп толықтырды Шолпанқұлов.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен
13:10, Бүгін
4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен
Екінші нарықтағы баспанаға "Цифрлық ипотека" пилоттық жобасы жұмысын бастады
10:44, 12 қыркүйек 2025
Екінші нарықтағы баспанаға "Цифрлық ипотека" пилоттық жобасы жұмысын бастады
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
22:10, 11 қыркүйек 2025
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: