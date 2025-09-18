Қазақстандықтар бірнеше жерде бір уақытта жұмыс істей ала ма
Фото: Zakon.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин 2025 жылғы 18 қыркүйекте Мәжілістің кулуарында қазақстандықтардың бірнеше жерде жұмыс істеп жүргенін қадағалау жоспарлары туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Баспасөз өкілдері Қазақстанда бір уақытта бірнеше жерде толық ставкамен жұмыс істеуге тыйым салу басталатынын сұрады.
"Осы жүйеге енгізілген тұлғалардың жеке деректері қорғалады. Еңбек келісім-шарттарын біріккен есепке алу жүйесінде қазір мониторинг жүргізілуде. Еңбек кодексіне сәйкес біз бірнеше жерде толық жұмыс істей алмаймыз: бір жерде толық жұмыс болса, басқа жерде қосымша жұмыс болуы керек. Сондықтан бұл барлық деректер біріккен еңбек келісім-шарттары жүйесінде бақыланады, және ақпарат еңбек инспекторларына жетеді", – деді Олжас Анафин.
Баспасөз өкілдері қазір екі жерде толық жұмыс істеп жүрген қазақстандықтарды жұмыстан шығаруға немесе еңбек келісім-шарты шарттарын өзгертуге мәжбүрлейтінін сұрады.
"Иә. Еңбек кодексіне сәйкес қазіргі уақытта толық жұмыспен тек бір жерде қамтамасыз етілуі мүмкін. Біз қазір мемлекеттік ұйымдарда осындай жағдайлардың болмауы үшін жұмыс жүргізудеміз, яғни қызметкерлер әртүрлі кәсіпорындарда толық жұмыс бойынша еңбек келісім-шарттарына ие болмауы керек. Иә, қазір біз мемлекеттік ұйымдармен жұмыс істейміз, жеке ұйымдармен әлі жұмыс істемейміз", – деп жауап берді вице-министр.
Ведомствода қазақстандықтардан теріс реакция күтілмейді, "өйткені мұнда қызметкерлердің құқықтары да қорғалады, артық жұмыс сағаттары болмауы үшін".
"Біз біріккен еңбек келісім-шарттары жүйесінің деректері бойынша талдау жүргіздік және бір адам бірнеше жұмыс орнында тіркелген фактілерді анықтадық. Біз формалды жұмысқа орналасудың болмауын қалаймыз. Яғни адам тіркелген, бірақ іс жүзінде жұмыс істемейді. Осы фактілерді анықтайтын боламыз", – деп қосты спикер.
2024 жылғы қыркүйектен бастап Қазақстанда платформалық жұмыспен қамтуды реттеу механизмі жұмыс істей бастады, ол интернет-сервистер арқылы жұмыс істейтіндердің табысын заңдастыруға және әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.
