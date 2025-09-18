Жасанды интеллект 1 млн-нан астам қазақстандықтың жұмысын алмастыруы ықтимал
Фото: pixabay
2025 жылғы 18 қыркүйекте Мәжіліс отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин жасанды интеллектінің Қазақстандағы еңбек нарығына ықпалы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, өндірістік үдерістерді автоматтандыру мен цифрландыруға бағытталған жаһандық үрдіс еңбек нарығына барған сайын айқын әсер етіп келеді.
"Генеративті жасанды интеллектінің пайда болуы адам еңбегін ығыстыру мәселесін қайтадан күн тәртібіне шығарды. Министрлік Қазақстандағы жұмыспен қамтуға автоматтандыру мен ЖИ әсерін бағалау үшін зерттеу жүргізді. 423 кәсіби топқа жасалған талдау нәтижесі бойынша шамамен 25% жұмыс орны – яғни 2,2 миллионға жуық жұмыс орны орташа және жоғары деңгейде автоматтандырылу қаупіне ие. Соның ішінде 1 миллионнан астам жұмыс орнын генеративті жасанды интеллект алмастыруы ықтимал", – деді Олжас Анафин.
Вице-министрдің сөзінше, ең үлкен қауіп ірі қалаларға – Алматы, Астана және Шымкентке тән. Бұл шаһарларда жұмыс орындарының үштен біріне жуығы автоматтандырылуы мүмкін.
Вице-министрдің айтуынша, салалар бойынша алғанда ең осалдары – қаржы, ақпараттық технологиялар, ғылым және денсаулық сақтау.
Дегенмен ол жұмысшылардың жаппай ығыстырылуы болмайтынын атап өтті.
"Қазақстанда еңбек құны салыстырмалы түрде төмен, сондықтан автоматтандыру біртіндеп, компаниялар экономикалық тиімділігін көрген кезде ғана жүзеге асады. Сонымен қатар жаңа мамандықтар пайда болады – дрондар мен роботтандырылған техниканың операторларынан бастап деректер және киберқұқық мамандарына дейін", – деп сендірді Олжас Анафин.
Айта кетейік, 2025 жылғы 17 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллектіні дамытудағы этика мәселелері бойынша халықаралық комиссия құруды ұсынған болатын.
