#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

Қазақстанға қандай ЖИ-мамандар аса қажет

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 13:48 Фото: freepik
Қазақстанда жасанды интеллектіні кең көлемде енгізуге мамандардың жетіспеушілігі байқалады. Бұл туралы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин 2025 жылғы 18 қыркүйекте Мәжіліс отырысында айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, цифрлық сервистерді дамыту және жасанды интеллектіні енгізу жоғары білікті кадрларды талап етеді.


"Модельдерді әзірлеу және оқыту үшін Data Scientist пен ML-инженерлер, үлкен көлемдегі деректерді дайындау, сақтау және өңдеу үшін Data Engineer-лер, сондай-ақ алынған инсайттарға сүйеніп шешім қабылдайтын аналитиктер мен деректерді түсіндіру мамандары қажет. Сонымен бірге тәуекелдер мен модельдердің бейтараптығын бақылау үшін ЖИ бойынша этикалық сарапшылар мен аудиторлар да сұранысқа ие," – деді Олжас Анафин.

Вице-министр қазіргі таңда бұл бағыттарда, әсіресе мемлекеттік секторда, өткір кадр тапшылығы барын атап өтті. Бұған себеп – бейінді білім беру бағдарламаларының жоқтығы, кадрлардың жекеменшік секторға және шетелге кетуі, сондай-ақ еңбекақының төмендігі.

Айта кетейік, 2025 жылғы 17 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллектіні дамыту этикасы жөніндегі халықаралық комиссия құруды ұсынған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев Астанадағы дін көшбасшылары съезін қорытындылады
16:26, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Астанадағы дін көшбасшылары съезін қорытындылады
Жасанды интеллект 1 млн-нан астам қазақстандықтың жұмысын алмастыруы ықтимал
12:38, Бүгін
Жасанды интеллект 1 млн-нан астам қазақстандықтың жұмысын алмастыруы ықтимал
Білім беру саласында ЖИ қалай енгізіледі
09:04, Бүгін
Білім беру саласында ЖИ қалай енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: