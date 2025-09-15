#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу емтихандарын қатаңдатуы мүмкін бе

Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу емтихандарын қатаңдатуы мүмкін бе, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 20:26 Сурет: instagram/gov4c.kz
Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха 2025 жылғы 15 қыркүйекте Үкіметтегі брифингіде жүргізуші куәлігін алу емтиханын тапсыру рәсімін қайта қарау мүмкіндігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Игорь Лепеханың айтуынша, Қазақстанда жүргізушілерді дайындауға тиіс ұйымдар өте көп.

"Олардың деңгейі шын мәнінде ең төменгі талаптарға да сай келмейді – қажетті базасы жоқ, оқытушылардың білігі жеткіліксіз. Ашық айтқанда – тек адамның оқығаны туралы белгі қойып береді де, бітті", - деді ол.

Оның айтуынша, жағдайды өзгерту жұмыстары басталды. Ең әуелі электрон есепке алу енгізілді.

"Сіз автокөлік мектебіне келгенде, біз сізді бүгіннен бастап сонда оқуды бастадыңыз деп тіркейміз. Бұрын кейбіреулер жай ғана кейінгі күнмен жазып қоятын, оқыды деп, сосын емтихан тапсыруға баратын. Біз осыдан бастадық және тәртіп орнатқымыз келеді, яғни шынымен оқытуға міндетті мектептер толыққанды оқытсын. Осы мақсатта мемлекеттік бақылауды қайта енгізуді көздеп отырмыз", - деп түсіндірді вице-министр.

Сондай-ақ, оның айтуынша, жүргізуші куәлігін алу емтиханын тапсыруға берілетін талпыныс саны шектелді.

"Емтиханның өз барысын әзірше өзгертуді талқылап жатқан жоқпыз – ол қазірдің өзінде айтарлықтай күрделі. Егер бәрін толық көлемде оқып, дайындалса, сол жеткілікті. Сонымен қатар, біз өзіндік дайындықты да алып тастадық, себебі ол профанацияға айналған", - деді Игорь Лепеха.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда электросамокатты көшенің кез келген бұрышына тастауға тыйым салынбақ
20:00, Бүгін
Қазақстанда электросамокатты көшенің кез келген бұрышына тастауға тыйым салынбақ
Қазақстандықтар цифрлық теңгені қашан және қай жерде пайдалана алады
20:00, Бүгін
Қазақстандықтар цифрлық теңгені қашан және қай жерде пайдалана алады
Вице-министр ұйықтамай жолға шығатын такси жүргізушілерін сынады
19:45, Бүгін
Вице-министр ұйықтамай жолға шығатын такси жүргізушілерін сынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: