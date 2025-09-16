786 мың теңге айыппұл мен 50 тәулікке дейін қамауға алу: Қазақстанда жаңа қылмыстық жауапкершілік енгізілді
Енді Қазақстанда сталкерлер мен мазаны алып, қыр соңынан қалмайтындар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы оңтайландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңның қабылдануы азаматтардың құқықтарын қорғау ісінде маңызды қадам болғанын атап өтті. Бұл ретте, қылмыстық заңнамаға енгізілген өзгерістер 2025 жылғы 16 қыркүйекте күшіне енеді.
"Бұл заңдағы басты жаңалықтардың бірі – "сталкинг" үшін қылмыстық жауапкершіліктің енгізілуі. Сталкинг – бұл зорлық-зомбылық қолданылмаса да, адамның психологиялық жағдайына елеулі зиян келтіретін, еркінен тыс тұрақты түрде қудалау, артынан қалмау әрекеттері. Сталкингке мынадай іс-әрекеттер жатады: айтарлықтай зиян келтіріп, адамның жеке шекарасын бұзып, еркінен тыс оның ізіне түсу, қайта-қайта телефон соғу, интернет арқылы бақылаумен қорқыныш немесе алаңдаушылық сезімін тудыру",- делінген ақпаратта.
Енді мұндай әрекеттер үшін келесідей жаза түрлері қарастырылған.
- 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу,
- 200 сағатқа дейін қоғамдық немесе түзеу жұмыстарына тарту,
- 50 тәулікке дейін қамауға алу.
"Заң әрбір адамның жеке кеңістігіне құрметпен қарау қажеттігін айқындап, психологиялық зорлық-зомбылық пен қудалаудың алдын алуға бағытталған",- деп қорытындылады ведомство.
