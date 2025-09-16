#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

786 мың теңге айыппұл мен 50 тәулікке дейін қамауға алу: Қазақстанда жаңа қылмыстық жауапкершілік енгізілді

786 мың теңге айыппұл мен 50 тәулікке дейін қамауға алу: Қазақстанда жаңа қылмыстық жауапкершілік енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 13:01 Сурет: unsplash
Енді Қазақстанда сталкерлер мен мазаны алып, қыр соңынан қалмайтындар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы оңтайландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңның қабылдануы азаматтардың құқықтарын қорғау ісінде маңызды қадам болғанын атап өтті. Бұл ретте, қылмыстық заңнамаға енгізілген өзгерістер 2025 жылғы 16 қыркүйекте күшіне енеді.

"Бұл заңдағы басты жаңалықтардың бірі – "сталкинг" үшін қылмыстық жауапкершіліктің енгізілуі. Сталкинг – бұл зорлық-зомбылық қолданылмаса да, адамның психологиялық жағдайына елеулі зиян келтіретін, еркінен тыс тұрақты түрде қудалау, артынан қалмау әрекеттері. Сталкингке мынадай іс-әрекеттер жатады: айтарлықтай зиян келтіріп, адамның жеке шекарасын бұзып, еркінен тыс оның ізіне түсу, қайта-қайта телефон соғу, интернет арқылы бақылаумен қорқыныш немесе алаңдаушылық сезімін тудыру",- делінген ақпаратта.

Енді мұндай әрекеттер үшін келесідей жаза түрлері қарастырылған.

  • 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу,
  • 200 сағатқа дейін қоғамдық немесе түзеу жұмыстарына тарту,
  • 50 тәулікке дейін қамауға алу.

"Заң әрбір адамның жеке кеңістігіне құрметпен қарау қажеттігін айқындап, психологиялық зорлық-зомбылық пен қудалаудың алдын алуға бағытталған",- деп қорытындылады ведомство.

Бұған дейін 2025 жылдың қазан айында қазақстандықтар неше күн демалатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтарды 2025 жылдың қыркүйегінен бастап қандай өзгерістер күтіп тұр
15:37, 02 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарды 2025 жылдың қыркүйегінен бастап қандай өзгерістер күтіп тұр
Қазақстанда қалыңдық ұрлағаны үшін 7,8 млн айыппұл мен 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған
14:06, 28 мамыр 2025
Қазақстанда қалыңдық ұрлағаны үшін 7,8 млн айыппұл мен 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған
Қазақстанда жетім балаларға тәлімгерлікті ұйымдастыру ережелері жаңартылды
14:54, 12 мамыр 2025
Қазақстанда жетім балаларға тәлімгерлікті ұйымдастыру ережелері жаңартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: