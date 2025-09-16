Жаңа қылмыстық бап: дропперлік үшін 7 жылға дейін түрме жазасы қарастырылған
Қазақстанда енді дропперлер қылмыстық жауапкершілікке тартылады – 16 қыркүйектен бастап Қылмыстық кодекстің (ҚК) 232-1-бабы күшіне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) атап өткендей, дропперлік дегеніміз – банк шотына, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына заңсыз қолжетімділікті беру, беру немесе сатып алу; заңсыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын, соның ішінде үшінші тұлғалардың мүддесі үшін сыйақыға жүзеге асыру болып табылады.
"Бұл құбылыс интернет-алаяқтық сызбаларындағы негізгі элементтердің бірі болып саналады және ұрланған қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мен шығаруда қолданылады. Әрекеттердің ауырлығына, сипатына және алынған пайда көлеміне байланысты ҚК-тің 232-1-бабында айыппұлдан бастап 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, мүлікті тәркілеумен қоса, көзделген", – делінген ІІМ хабарламасында.
Бұл норма киберқылмыспен жүйелі күресуге және цифрлық кеңістікте әрекет ететін қылмыстық топтардың қызметін тоқтатуға бағытталған.
Сондай-ақ бүгіннен бастап, 2025 жылғы 16 қыркүйектен Қазақстанда ҚК-тің некеге мәжбүрлеуге қатысты бабы да күшіне енді.
