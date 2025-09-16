#Қазақстан
Қоғам

Жаңа қылмыстық бап: дропперлік үшін 7 жылға дейін түрме жазасы қарастырылған

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда енді дропперлер қылмыстық жауапкершілікке тартылады – 16 қыркүйектен бастап Қылмыстық кодекстің (ҚК) 232-1-бабы күшіне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) атап өткендей, дропперлік дегеніміз – банк шотына, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына заңсыз қолжетімділікті беру, беру немесе сатып алу; заңсыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын, соның ішінде үшінші тұлғалардың мүддесі үшін сыйақыға жүзеге асыру болып табылады.

"Бұл құбылыс интернет-алаяқтық сызбаларындағы негізгі элементтердің бірі болып саналады және ұрланған қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мен шығаруда қолданылады. Әрекеттердің ауырлығына, сипатына және алынған пайда көлеміне байланысты ҚК-тің 232-1-бабында айыппұлдан бастап 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, мүлікті тәркілеумен қоса, көзделген", – делінген ІІМ хабарламасында.

Бұл норма киберқылмыспен жүйелі күресуге және цифрлық кеңістікте әрекет ететін қылмыстық топтардың қызметін тоқтатуға бағытталған.

Сондай-ақ бүгіннен бастап, 2025 жылғы 16 қыркүйектен Қазақстанда ҚК-тің некеге мәжбүрлеуге қатысты бабы да күшіне енді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте бірнеше жол ережесін бұзған мәслихат депутатының ісі май шаммен қаралып жатыр
21:56, 22 тамыз 2025
Шымкентте бірнеше жол ережесін бұзған мәслихат депутатының ісі май шаммен қаралып жатыр
ІІМ басшысы "Заң және Тәртіп" қағидаты аясында сүбелі сұхбат берді
13:37, 23 маусым 2025
ІІМ басшысы "Заң және Тәртіп" қағидаты аясында сүбелі сұхбат берді
Алматы полиция департаментіндегі қарулардың қолды болуы: резонанстық іске үкім кесілді
16:18, 19 мамыр 2025
Алматы полиция департаментіндегі қарулардың қолды болуы: резонанстық іске үкім кесілді
Соңғы
Танымал
