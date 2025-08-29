#Қазақстан
Қоғам

Жасөспірімдерге 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған қылмыс туралы ескертілді

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 14:09 Фото: pexels
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі "Заң және тәртіп" қағидаты аясында есірткінің заңсыз айналымына қарсы жүйелі жұмысын жалғастырып, кәмелетке толмағандарды қылмыстық әрекеттерге тартудың алдын алуға ерекше назар аударуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің баспасөз қызметі 2025 жылғы 29 тамызда жасөспірімдерге мынадай мәлімдеме жасады:

"Есірткі таратқаны үшін 5 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған".

Ведомство ұсынған мәліметке сәйкес, жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 49 жасөспірім ұсталған. Тек тамыз айының өзінде 6 оқиға тіркеліп, оның бірі – есірткі қолдану дерегі.

Абай облысында колледжде оқитын 16 жастағы студент пен оның 15 жастағы мектеп оқушысы танысы ұсталды. Жеке тексеру кезінде мектеп оқушысынан аса ірі көлемде синтетикалық есірткі табылып, тәркіленді. Тергеу барысында студенттің "қойылма" (закладчик) ретінде жұмыс істеп, есірткіні кейін тарату мақсатында қыздың сөмкесіне жасырып қоюға тырысқаны анықталды.

Шымкент қаласында түрлі уақытта есірткі қоймаларымен айналысқан 17 жастағы екі жасөспірім ұсталды.


"Мұндай жағдайлар үлкен алаңдаушылық тудырады. ҚР ІІМ ата-аналарға, педагогтерге және балаларды тәрбиелеуге жауапты тұлғаларға үндеу жасайды: жасөспірімдердің мінез-құлқындағы өзгерістерге назар аударыңыздар, олар кіммен араласады, қайда жүреді – бәрін қадағалаңыздар. Ұялы телефондар мен мессенджерлердегі күмәнді хат-хабарларды тексеріп, балалармен есірткі қолданудың қауіптері мен салдары туралы үнемі сөйлесіп отырыңыздар", – деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 2025 жылдың басынан бері заңсыз айналымнан 11 тоннадан астам есірткі тәркіленгенін хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
