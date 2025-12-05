#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Оқиғалар

Елімізде есірткі қылмысына қарсы күрес күшейді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 13:47 Фото: Zakon.kz
"Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында полиция есірткі қылмыстарын тоқтату және азаматтарды, әсіресе жастарды есірткінің заңсыз айналымына тартудың алдын алу жұмысын жалғастыруда.

Жыл басынан бері елде есірткіге қатысты 3 мыңнан астам қылмыс анықталды. Көбінесе есірткіні сату, сақтау және интернетте жарнамалау қылмыстары кездеседі.

Полиция бірнеше жасырын зертхананы тауып, аса көп мөлшерде есірткі мен прекурсорларды тәркіледі. Жамбыл облысы. "Алматы – Екатеринбург" бекетінде Тея есімді қызметтік иттің көмегімен 18 келі гашиш тәркіленді.

Ұсталған адам есірткіні Шу ауданында жинап, Астанаға апара жатқанын айтты. Шымкентте 26 жастағы жүргізушіден Алматыдан әкелген 1 келіге жуық мефедрон табылды.

Солтүстік Қазақстан облысында 30 жастағы ер адамның көлігінен 600 грамнан астам a-PVP және мефедрон табылды. Ол есірткіні Астанадан Петропавлға жеткізген.

Қарағанды облысында екі адам ұйымдастырған зертхана анықталды. 52 келі a-PVP тәркіленді. Маңғыстау облысында екі адам ұсталды, оның бірі – студент. Олардан 250 грамм a-PVP табылды. Алматыда полиция екі бөлек есірткі тобын құрықтады.

Екі ер адамның көлігінен каннабис тобына жататын есірткі салынған бумалар мен таразы табылды.

Сондай-ақ олардың бірінің Астанадағы пәтерін тінту кезінде 8 келі гашиш тәркіленді. Бұдан бөлек, тағы бір есірткі сату тобы әшкере болды. Онда 20 жастағы есірткі жасырушы, 39 жастағы курьер және 37 жастағы қоймашы анықталды.

Олардан 280 грамнан астам синтетикалық есірткі тәркіленді. Ішкі істер министрлігі есірткіні тасымалдау, сақтау немесе заңсыз айналымға көмектесу – қылмыс екенін ескертеді. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ІІМ: Есірткі қылмысына қатысы бар 60-тан астам жасөспірім ұсталды
11:18, 04 қараша 2025
ІІМ: Есірткі қылмысына қатысы бар 60-тан астам жасөспірім ұсталды
Ұлытау облысында полицейлер есірткі қылмысына қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде
12:09, 07 қараша 2025
Ұлытау облысында полицейлер есірткі қылмысына қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде
Түркістан облысында полицейлер жыл басынан бері 200 келіге жуық есірткі тәркіледі
09:38, 10 маусым 2025
Түркістан облысында полицейлер жыл басынан бері 200 келіге жуық есірткі тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: