#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Жезқазғанда Ұлытау облысының Азаматтық форумы өтті

Жезқазғанда Ұлытау облысының Азаматтық форумы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 17:47 Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі
2025 жылдың 16 қыркүйегінде Жезқазған қаласында "Фандрайзинг – үкіметтік емес ұйымдардың тұрақтылығы" тақырыбында Ұлытау облысының Азаматтық форумы өтті.

Форум азаматтық сектордың әлеуетін арттыруға және мемлекет, бизнес пен азаматтық қоғам арасындағы әріптестікті нығайтуға бағытталған өңірлік іс-шаралар сериясын жалғастырады.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Форумның мақсаты – фандрайзингтің өзекті тетіктерін, соның ішінде дәстүрлі және цифрлық құралдарды талқылау, сондай-ақ ҮЕҰ-ның тұрақты дамуына ықпал ететін инновациялық тәсілдерді дамытуға арналған тәжірибе алмасу алаңын қалыптастыру.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Бағдарлама аясында цифрлық трансформация, жасанды интеллекті фандрайзинг саласына енгізу, қаржы тартудың тұрақты үлгілері, донорлармен өзара байланыс және ҮЕҰ секторындағы креативті бастамаларды дамыту мәселелеріне арналған панельдік сессиялар мен баяндамалар өтті.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Форум жұмысына ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстанның Азаматтық Альянсы, ҚР Конституциялық Соты, "Қазақстан халқына" қоғамдық қоры, ҮЕҰ, бизнес өкілдері, қоғам қайраткерлері, депутаттар, "Атамекен" ҰКП, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен өңірлік әкімдіктердің өкілдері қатысты.

Сурет: Ұлытау облысының әкімдігі

Аталған форум азаматтық қатысу институтын нығайту және үкіметтік емес сектордың өңірлік деңгейде орнықты дамуына жаңа серпін беретін маңызды алаңға айналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Абай облысында сұранысқа ие мамандықтарға 200 грант бөлінді
16:23, Бүгін
Абай облысында сұранысқа ие мамандықтарға 200 грант бөлінді
Алматы әкімі Мемлекет басшысының Жолдауы аясында қаланың даму басымдықтарын белгіледі
20:12, 12 қыркүйек 2025
Алматы әкімі Мемлекет басшысының Жолдауы аясында қаланың даму басымдықтарын белгіледі
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
21:33, 11 қыркүйек 2025
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: