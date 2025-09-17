Сот азаматқа жол апатына себепші болған екі жылқының иесінен 3 миллион теңгеге жуық қаражат өндіріп берді
Көлік жүргізушісі Қызылорда мен Павлодар облыстарын жалғайтын тас жолға шығып кеткен жылқыларды қағып кеткеннен кейін, олардың иесін сотқа беріп, 2,8 миллион теңге өндіріп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар облыстық сотының мәліметінше, 2024 жылдың шілдесінде "Қызылорда-Павлодар" тас жолында "Volkswagen Polo" көлігі, иесінің қарауынсыз қалған екі жылқыны қағып өткен. Апат салдарынан көлікке 3 миллион теңгеге жуық шығын келтірілді.
"Көлік иесі жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген материалдық шығынды өндіру үшін жылқының иесіне сотқа жүгінді. Алайда, жауапкер ӘҚБтК-нің 408-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы қаулының азаматтық іс бойынша заңдық маңызы болмауы керектігін көрсете отырып, жануарларға меншік құқығын және өзінің кінәсін мойындамады",- делінген ақпаратта.
Бірінші сатыдағы сот фото-бейнематериалдарды, жүргізушінің айғақтарын және басқа да айғақтарды зерделей келе, жануарлардың жауапкерге тиесілі екенін және шынымен де қараусыз қалдырылғандықтан, бұл жол-көлік оқиғасына себеп болғанын анықтады.
"Павлодар облысының мәслихаты бекіткен Ірі қара малды жаю ережесін бұзу талап қоюшының мүлкіне зиян келтіруге әкеп соққан меншік иесінің құқыққа қарсы әрекеті болып табылады. Соттың бастамасымен іс бойынша сот-автомобильдік тауар сараптамасы тағайындалды, оған сәйкес ауыстыруға жататын тораптар мен бөлшектердің тозуын ескере отырып, талап қоюшының автокөлігін қалпына келтіру жөндеу жұмыстарының құны 2 783 000 теңгені құрайды. Сот шешімімен жауапкерден жалпы сомасы 2,8 миллион теңгеден астам материалдық және сот шығындары өндірілді". Павлодар облыстық соты
Қаулы заңды күшіне енді.
