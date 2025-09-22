Алматыда Шығыс айналма автомобиль жолындағы көлік кептелісіне жол апаты түрткі болған
Алдын ала ақпарат бойынша, шетелдік көлік солтүстік бағытта келе жатқан. Шоқай көшесімен қиылысатын маңда Volkswagen белгісіз себептермен күрт оңға бұрылады.
Сурет: Zakon.kz
Содан көлік бордюрден ұшып, тротуарға шығып кетеді және бар инерциясымен жарнама билборды ілінген бағанға соғылады. Осыдан кейін көлік шыр айналып, көгалға бір қырымен аударылады.
Апат салдарынан көліктің жүргізушісі зардап шекті, оқиға орнына жеткен дәрігерлер оны ауруханаға алып кетті.
Сурет: Zakon.kz
Шетелдік көлікте жолаушылар да болған. Апат кезінде жарақат алған олардың бірі жолдың сол жақ бөлігімен келе жатып, екінші жолаққа түскендерін, содан кейін қайтадан сол жақпен жүру туралы шешім қабылдағандарын айтады. Осыдан кейін жүргізуші рөлге ие бола алмаған.
Оның үстіне, белгілі болғандай, көлік жалға алынған екен.
Сурет: Zakon.kz
Ал Шығыс айналма автомобиль жолында апат салдарынан қатты көлік кептелісі туындаған.