#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Құқық

Алматыда Шығыс айналма автомобиль жолындағы көлік кептелісіне жол апаты түрткі болған

Volkswagen Polo, Алматы, жол апаты, Шығыс айналма автомобиль жолы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 17:59 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 22 қыркүйекте түстен кейін Шығыс айналма автомобиль жолында (ШААЖ) Volkswagen Polo көлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала ақпарат бойынша, шетелдік көлік солтүстік бағытта келе жатқан. Шоқай көшесімен қиылысатын маңда Volkswagen белгісіз себептермен күрт оңға бұрылады.

Сурет: Zakon.kz

Содан көлік бордюрден ұшып, тротуарға шығып кетеді және бар инерциясымен жарнама билборды ілінген бағанға соғылады. Осыдан кейін көлік шыр айналып, көгалға бір қырымен аударылады.

Апат салдарынан көліктің жүргізушісі зардап шекті, оқиға орнына жеткен дәрігерлер оны ауруханаға алып кетті.

Сурет: Zakon.kz

Шетелдік көлікте жолаушылар да болған. Апат кезінде жарақат алған олардың бірі жолдың сол жақ бөлігімен келе жатып, екінші жолаққа түскендерін, содан кейін қайтадан сол жақпен жүру туралы шешім қабылдағандарын айтады. Осыдан кейін жүргізуші рөлге ие бола алмаған. 

Оның үстіне, белгілі болғандай, көлік жалға алынған екен.

Сурет: Zakon.kz

Ал Шығыс айналма автомобиль жолында апат салдарынан қатты көлік кептелісі туындаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда Mitsubishi көлігі автобуспен соқтығысып, жүргізуші ауруханаға түсті
11:45, Бүгін
Алматыда Mitsubishi көлігі автобуспен соқтығысып, жүргізуші ауруханаға түсті
Алматыда жеңіл көлік ағаштарды кесіп өтіп, қарсы бағыттағы автокөлікпен соқтығысты
10:36, Бүгін
Алматыда жеңіл көлік ағаштарды кесіп өтіп, қарсы бағыттағы автокөлікпен соқтығысты
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
12:41, 16 қыркүйек 2025
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: