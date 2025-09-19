#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Науқастардың жартысы – балалар: Астаналық дәрігерлер күзгі маусымдағы қауіптер туралы ескертті

Фото: Zakon.kz
Астанада 2024–2025 жылғы эпидемиологиялық маусымда жедел респираторлық вирустық инфекцияның (ЖРВИ) 260 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Науқастардың жартысынан астамы – 14 жасқа дейінгі балалар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 19 қыркүйекте ОКҚ алаңында өткен брифингте хабарланды.

Науқастар санының артуына қарамастан, қыркүйек айының соңына қарай апталық сырқаттанушылық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 39%-ға төмендеді. Алайда, дәрігерлердің айтуынша, күзгі-қысқы кезеңде қауіп жоғары күйінде қалады.

Жаңа маусымға байланысты қалада "ГРИППОЛ+" вакцинасынан 145 мың доза сатып алынды. 1 қазаннан бастап екпе 47 емханада салына бастайды. Қауіп тобына жататындар – медицина қызметкерлері, жүкті әйелдер, оқушылар, қарттар және созылмалы аурулары бар адамдар – тегін вакцинациядан өте алады. Қалған азаматтар екпені жекеменшік клиникаларда ақылы түрде ала алады.

№3 қалалық балалар ауруханасының мәліметінше, 2025 жылдың қаңтарынан қыркүйегіне дейін мұнда ЖРВИ диагнозымен шамамен жеті мың бала ем қабылдаған, олардың көпшілігі – үш жасқа дейінгі сәбилер. Пиктік күндері қабылдау бөліміне 450-ге дейін пациент жүгінеді, олардың шамамен 40%-ы ауруханаға жатқызылады.

Дәрігерлер ескертеді: аурудың алдын алу – асқынуларды емдеуден оңайырақ. Мамандар үнемі қол жууға, қоғамдық орындарда маска тағуға, бөлмені жиі желдетуге, дұрыс тамақтануға және ұйқы режимін сақтауға кеңес береді. Ең сенімді қорғаныс тәсілі ретінде дәрігерлер жыл сайын тұмауға қарсы вакцина салдыруды атайды.

