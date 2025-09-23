#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Жетісу облысында мерзімді әскери қызметші қарудан жараланып, қаза тапты

Жетісу облысында мерзімді әскери қызметші қарудан жараланып, қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 19:28 Сурет: Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Бүгін, 23 қыркүйекте, Жетісу гарнизонында жауынгерлік дайындық сабағы кезінде қайғылы жағдай болып, бір мерзімді әскери қызметші көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Қарулы күштері Десанттық-шабуылдаушы әскерлерінің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға "Жетісу" оқу-жаттығу полигонында болған.

"Жауынгерлік дайындық сабақтары барысында қарумен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларының бұзылуына байланысты Жетісу гарнизоны Десанттық-шабуылдаушы әскерлерінің мерзімді әскери қызметшісі өмірге қауіпті оқ жарақатын алды", - делінген хабарламада.

Оқиға фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Сонымен қатар Десанттық-шабуылдаушы әскерлерде тергеу амалдары жүріп жатқаны айтылды. Егер жауапты тұлғалардың немқұрайлылығы немесе бақылаусыздығы анықталса, кінәлілер қатаң жауапкершілікке тартылады.

Бұл жағдай Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрінің ерекше бақылауына алынды.

"Қарулы күштердің басшылығы әскери қызметшінің туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады. Оларға барлық қажетті көмек көрсетіледі", - деп толықтырды Десанттық-шабуылдаушы әскерлердің баспасөз қызметі.

Айта кетейік, осындай қайғылы жағдай биыл тамыз айында Алматы облысында да болған еді. Дауыл кезінде Алматыдағы 5571 әскери бөлімінің мерзімді сарбазы қаза тапқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
19 жастағы сарбаз әскери бөлімде асылып тұрған жерінен табылды
12:25, 18 қыркүйек 2025
19 жастағы сарбаз әскери бөлімде асылып тұрған жерінен табылды
Алматыда әскери қызметшілер Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрін еске алды
16:14, 07 мамыр 2024
Алматыда әскери қызметшілер Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрін еске алды
Қорғаныс министрі су тасқыны кезінде көмекке жұмылдырылған әскери қызметкерлерге алғыс білдірді
22:15, 24 сәуір 2024
Қорғаныс министрі су тасқыны кезінде көмекке жұмылдырылған әскери қызметкерлерге алғыс білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: