Мүлік және көлік салығын жинау бойынша пилоттық жоба іске қосылады
Жобаның мақсаты – салық органдары мен жергілікті атқарушы органдар арасындағы өзара іс-қимылды жақсартып, салық жинау тиімділігін арттыру.
Жобаға қатысушылар:
- ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті;
- Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті;
- Успен және Железин аудандарының Мемлекеттік кірістер басқармалары;
- Аталған аудандардағы ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары;
- Успен және Железин аудандарында салық салу нысандары бар жеке тұлғалар.
Негізгі ережелер:
Департамент жеке тұлғалар үшін мүлік салығы мен көлік құралдарына салынатын салықты дербес есептейді.
Ауылдық округтер әкімдіктерінің жауапты қызметкерлеріне Салықтық әкімшілендірудің ақпараттық жүйесіне (СА АЖ) қол жеткізу мүмкіндігі беріледі. Олар жүйе арқылы салық төлеушілердің берешегі немесе артық төлемдері туралы ақпаратты қарай алады.
Жүйеге қолжетімділік келесі құжаттар негізінде рәсімделеді:
- белгіленген үлгідегі сканерленген өтінім;
- жауапты қызметкерді тағайындау туралы бұйрық көшірмесі;
- ауыл әкімі қол қойған, жауапты тұлғалардың жүйені пайдалануына жауапкершілік жүктелгені жөніндегі бұйрық көшірмесі.
Ақпараттық қауіпсіздік пен бақылау:
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында, егер жауапты қызметкерлер:
қызметінен босатылса;
басқа бөлімге ауыстырылса;
еңбек демалысына шықса –
олардың жүйеге кіру мүмкіндігі тиісті мәліметтер негізінде уақтылы бұғатталады.
Мүлік және көлік салығын жинау бойынша пилоттық жобаның қосымша шарттары
Департамент сондай-ақ мынадай міндеттерді атқарады:
Іссапарға кеткен жауапты қызметкерлердің тіркелгі жазбаларын бұғаттауды уақтылы жүзеге асырады;
Ауылдық округтер әкімдіктерінің жауапты қызметкерлеріне ақпараттық қауіпсіздікке қатысты техникалық құжаттамада көрсетілген талаптарды түсіндіреді және кейіннен осы талаптармен танысқаны туралы қолхаттарды жинап, сақтайды;
Аудан және ауылдық округтер акиматтарының жауапты қызметкерлерін кеңес беру үшін Мемлекеттік кірістер департаменті мен басқармаларының жауапты қызметкерлерін бекітеді;
Аудан және ауылдық округтер әкімдіктерінің жауапты қызметкерлеріне салық жинауды ұйымдастыру мәселелері бойынша оқыту жүргізеді;
Салық жинауды ұйымдастыру бойынша туындаған сұрақтар кезінде іс-әрекет тәртібін түсіндіреді;
Аудан әкімдіктері мен мемлекеттік кірістер басқармалары арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді;
Аудан және ауылдық округ әкімдіктерінің салықтарды дұрыс есептеу, уақтылы және толық жинау, сондай-ақ салық және төлемдердің бюджетке уақытылы аударылуына қатысты қызметін бақылауды жүзеге асырады. Бұл бақылау ҚР салық заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.
Мемлекеттік кірістер басқармасының міндеттері:
Салық төлеушілер жүгінген жағдайда салық жинау тәртібі туралы кеңес береді;
Салық салу объектілеріне қатысты деректерді нақтылауға және түзетуге көмектеседі;
Қажет болғанда, салық төлеушінің дербес шотында салық есептеулерін түзетеді, бұл әрекеттер салық заңнамасына сай жүргізіледі.
Аудан әкімдігі:
ИС ИСНА жүйесін пайдаланушылар туралы ақпараттың өзектілігін қамтамасыз етеді және 3-тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар бойынша (қызметтен босату, ауыстыру және т.б.) тиісті бұйрық шыққан күннен бастап бір жұмыс күні ішінде департаментке жазбаша түрде хабарлайды;
Ауылдық округ әкімдіктері мен мемлекеттік кірістер басқармалары арасында өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.
Ауылдық округ әкімдігі:
- Салық заңнамасына сәйкес салық жинауды ұйымдастырады;
- Салық төлеушілерге салық төлеу тәртібі туралы кеңес береді;
- "104102 – Жеке тұлғалардың мүлік салығы" және "104402 – Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық" бюджеттік сыныптама кодтары бойынша салық жинау кезінде ИС ИСНА жүйесінде салық төлеушілердің дербес шоттарын қарайды;
- Салық салу объектілеріне қатысты ақпаратты тексеруге және түзетуге көмектеседі.
Салық төлеушінің міндеттері:
- Салық міндеттемелерін уақытылы және толық орындауы тиіс;
- Салық міндеттемелерін орындау және оған байланысты мәселелер бойынша өз еркімен Успен және Железин аудандарындағы Мемлекеттік кірістер басқармаларына немесе ауылдық округ әкімдіктеріне жүгінеді.
Аталған бұйрық 2025 жылғы 4 қазаннан бастап күшіне енеді және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.