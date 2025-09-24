#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Ақтөбе облысының шаруалары киік аулауға рұқсат сұрап отыр

Сайгак, сайгаки, сайга, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 12:56 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Ақтөбе облысында шаруалар киік аулауға рұқсат беруді талап етіп отыр. Себебі: жосыған дала жануарлары егіндік алқап пен жайылым жерлерді таптап тастаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, мыңғырған киік мал басын азайтып жіберуі мүмкін. Өйткені ақбөкен таптаған жерден шөп шабылмай, қысқы азық жылдағыдан аз жиналған. Сондай-ақ егін алқаптары талқандалып жатыр. Бір ғана Әйтеке би ауданында 12 мың гектар жерге егілген бидай алқабы тапталған.

Қазір Қостанай мен Батыс Қазақстан облыстарының аумағында ақбөкен аулауға рұқсат бар. Бірақ көршілес Ақтөбе өңірі ол тізімде жоқ. Сондықтан ақтөбелік шаруалар киіктен жерімізді қорғауға рұқсат берсін дейді.

"Егістіктерді киіктерге таптатпау мақсатында 23 адамнан сегіз топ құрылып, Әйтеке би ауданындағы сегіз шаруашылықтың жері бекітіліп берілді. Оның ішінде 15 автокөлік, 23 адам жұмылдырылып, оның ішінде жолда өтімді автокөліктер де бар. Егістік жерді қорғау жұмысын жүргізеді". Нұрбек Райымбаев, Ақтөбе облысы ауылшаруашылық басқармасының бөлім басшысы:

Айта кетейік, осыдан екі апта бұрын Әйтеке би ауданында суатқа түскен мыңдаған киік өзен жағасында бірін-бірі таптап өлтірген еді. Бұған да ақбөкен басының тым көбеюі себеп дейді. Ал жергілікті биліктегілер киікті үркіту үшін жұмысшылар шығардық деп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында республикалық маңызы бар жолдарды тазалауға 146-дан астам техника тартылды
18:40, 23 желтоқсан 2024
Ақтөбе облысында республикалық маңызы бар жолдарды тазалауға 146-дан астам техника тартылды
"500 балаға бір маман". Қаңтар айынан бастап мектептегі психологтар саны артады
18:39, 21 қыркүйек 2024
"500 балаға бір маман". Қаңтар айынан бастап мектептегі психологтар саны артады
Құрбан айтта жасалатын амалдар мен тың деректер
13:38, 13 маусым 2024
Құрбан айтта жасалатын амалдар мен тың деректер
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: