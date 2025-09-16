Ақтөбе облысында үйіріле көшкен киіктер бір-бірін таптап тастаған
Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Ақтөбе облысында киік қырылып жатыр. Дала жануарлары қыстаққа үйірімен жосып көшкенде бірін-бірі таптап тастаған дейді мамандар. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
KTK ақпаратына сүйенсек, су жағасында жайрап жатқан өлекселерді тұрғындар Әйтеке би ауданына қарасты Қияқты өзенінің бойынан түсіріп алыпты. Ақбөкендер Қарағанды мен Қызылорда облыстарына қарай бет алған. Бір мезетте он мың киік өзенге жеткенде, арғы беттегі жар қабатқа шыға алмай, жүзден аса жануар жаншылып өлген. Мамандар өлекселерді судан шығарып, залалсыздандырдық деп отыр. Қырылған киіктердің алпысы аталық, елу шақтысы аналық екен. Сынама алынып, зертханаға да тексеруге жіберілген.
Айта кетсек, Ақтөбе облысында қазір 300 мыңнан аса ақбөкен бар.
"Қара суда, үлкен терең жерде су қалады, содан су ішуге келген. Екінші жақ басы қамыс, үлкен жар, содан өте алмай қалған. Енді 10 мың бас киікті елестетіп көріңіз, бірін-бірі таптап тастайды. Негізгі тұжырым, болжамымыз осындай".Әділкерей Әуелбаев, Ақтөбе облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумағы инспекциясының басшысы
