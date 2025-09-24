#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда коммуналдық қызмет тарифтерінің өсу себептері аталды

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 15:45 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 24 қыркүйекте тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы (ТҚШ) қызметтерінің тарифтерінің өсу себептерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Вице-премьер тарифтер жайдан-жай көтерілмейтінін айтты.

"Мысалы, сіз Астана тұрғыны болсаңыз, кез келген табиғи монополия субъектісі тарифтерді көтермес бұрын қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Сіз барып, қатысып, әрбір бөлшекке қатысты миллион сұрақ қоя аласыз — сіздің ақшаңыз қайда жұмсалады. Өйткені тарифтің көтерілуі – бұл ең алдымен сіздің қалтаңыздан қосымша қаражат алу. Сондықтан бұл процесс негізінен өте ашық", – деді Жұманғарин.

Ол мұндай бастаманы іске асыруда кейбір мәселелер барын мойындады. Жұманғариннің айтуынша, егер тарифтерді көтермесек, болашақта бұл қызметтерден мүлде айырылуымыз мүмкін.

"Бірақ негізінен, егер біз қазір мұны жасамасақ, біраз уақыттан кейін сіздер бұл қызметтерді ала алмайсыздар. Жарайды, Астана – бәрі жаңа қала, әсіресе сол жағалауы. Бірақ инфрақұрылымы өте ескірген қалалар бар: 70-90 пайыз. Моногородтарда бұл көрсеткіш 100 пайызға дейін жетеді. Егер қыс кезінде құбыр жарылса немесе Экибастұздағы ТЭЦ-тің проблемасы секілді жағдай болса... Мұндай жағдайлар жиі қайталанады. Соңында біз жағдайсыз қаламыз. Қыста мұздаған батареялар – оны кім қалайды? Басқа жол жоқ", – деп қосты вице-премьер.

Бұрын Жұманғарин салық реформасын жүргізу себептерін түсіндірген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
