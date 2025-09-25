Тамара Дүйсенова қызметінен босатылды
Бұл туралы 2024 жылғы 25 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Тамара Босымбекқызы Дүйсенова Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі лауазымынан босатылды", - делінген хабарламада.
Тамара Дүйсенова 1965 жылы дүниеге келген.
1987 жылы Ташкент халық шаруашылығы институтын тәмамдаған.
Еңбек жолын 1988 жылы Шымкент облысы Сарыағаш қаласы Ильич атындағы орта мектебінің мұғалімі болып бастады.
1988-1992 жылдары – Өзбек КСР Мемжоспар жанындағы Экономика ғылыми-зерттеу институтының экономисі;
1992-1993 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш аудандық әкімшілігінің аға экономисі.
1993-1994 жылдары – "Перизат-Холдинг" компаниясының бөлім басшысы;
1994 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш аудандық әкімшілігі басшысының кеңесшісі;
1994-1997 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары;
1997-1999 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары;
1999-2002 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;
2002-2006 жылдары Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі;
2006-2008 жылдары – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;
2008-2013 жылдары – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы, вице-министрі;
2013-2014 жылдары – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;
2014-2017 жылдары – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі;
2017-2018 жылдары – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;
2018-2019 жылдары – "Нұр Отан" партиясының хатшысы;
2019-2020 жылдары – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" акционерлік қоғамының президенті;
2019-2020 жылдары – Қазақстан Республикасы Президентінің штаттан тыс кеңесшісі;
2020-2022 жылдары – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі – Президент Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі;
2022-2023 жылдары – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;
2023 жылдың маусымынан қыркүйегіне дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;
2023-2025 жылдары – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары;
2025 жылғы 14 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі қызметін атқарды.