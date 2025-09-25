Күнсұлу Закария Президенттің кеңесшісі қызметінен босатылды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысының өкімімен Күнсұлу Дальтонқызы Закария Қазақстан Республикасы Президентінің ғылым және инновациялар мәселелері жөніндегі кеңесшісі лауазымынан босатылды".
Күнсұлу Закарья 1967 жылдың 2 шілдесінде Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Қарсақпай кентінде дүниеге келген. ￼
1989 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін (химия-биология мамандығы) бітірген.
1995 жылы Алматыда кандидаттық диссертациясын қорғаған, 2002 жылы Мәскеуде биологиялық ғылымдар бойынша докторлық қорғаған. ￼
Ол QazVac (QazCovid-in) вакцинасын әзірлеушілердің бірі. ￼
2022 жылғы тамызда QazBioPharm ұлттық холдингінің бас директоры болып тағайындалған. ￼
2024 жылғы 22 қаңтарға дейін Президент кеңесшісі (ғылым және инновациялар жөнінде),
2023 жылғы 12 сәуір мен 2024 жылғы 22 қаңтарға дейін Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының президенті қызметін атқарған. ￼
Ғылыми қызметі барысында 230-дан астам ғылыми жарияланымдары, бірнеше монографиялары мен патенттері бар. ￼
Еске салайық, бұған дейін Тоқаев Қанат Шарлапаевты, Тамара Дүйсенованы, Ернар Баспаевты қызметінен босатқан еді.