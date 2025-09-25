#Қазақстан
Қоғам

Күнсұлу Закария Президенттің кеңесшісі қызметінен босатылды

Күнсұлу Закария , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 17:21 Сурет: akorda.kz
Күнсұлу Закария Президенттің кеңесшісі лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады: 

"Мемлекет басшысының өкімімен Күнсұлу Дальтонқызы Закария Қазақстан Республикасы Президентінің ғылым және инновациялар мәселелері жөніндегі кеңесшісі лауазымынан босатылды".

Күнсұлу Закарья 1967 жылдың 2 шілдесінде Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Қарсақпай кентінде дүниеге келген. ￼

1989 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін (химия-биология мамандығы) бітірген.

1995 жылы Алматыда кандидаттық диссертациясын қорғаған, 2002 жылы Мәскеуде биологиялық ғылымдар бойынша докторлық қорғаған. ￼

Ол QazVac (QazCovid-in) вакцинасын әзірлеушілердің бірі. ￼

2022 жылғы тамызда QazBioPharm ұлттық холдингінің бас директоры болып тағайындалған. ￼

2024 жылғы 22 қаңтарға дейін Президент кеңесшісі (ғылым және инновациялар жөнінде),

2023 жылғы 12 сәуір мен 2024 жылғы 22 қаңтарға дейін Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының президенті қызметін атқарған. ￼

Ғылыми қызметі барысында 230-дан астам ғылыми жарияланымдары, бірнеше монографиялары мен патенттері бар. ￼

Еске салайық, бұған дейін Тоқаев Қанат ШарлапаевтыТамара ДүйсенованыЕрнар Баспаевты қызметінен босатқан еді.

Айдос Қали
