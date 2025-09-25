#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Шарлапаевты да қызметінен босатты

Қанат Шарлапаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 17:05 Сурет: akorda.kz
Қанат Шарлапаев Президенттің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі лауазымынан кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Қанат Бисимбайұлы Шарлапаев Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі лауазымынан босатылды", - деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылғы 25 қыркүйекте.

Қанат Шарлапаев 1981 жылы Ресей Федерациясында туған.

Саратов әлеуметтік-экономикалық университетін, Крэнфилд менеджмент мектебін (Ұлыбритания) бітірген. Мамандығы – экономист. Қаржы және басқару магистрі.

Еңбек жолын 2003 жылы Ресей Федерациясының Петрокоммерц банкінің тұтынушыларды басқару басқармасының менеджері болып бастаған.

2006-2008 жылдары – "Сити" инвестициялық банкінің Лондон, Прага қалаларындағы қаржы департаментінің маманы;

2008-2014 жылдары – "Сити" инвестициялық банкінің (Ұлыбритания) нарықтағы акциялар жұмысы жөніндегі өңірлік дивизионының аға талдаушысы, кіші вице-президенті, вице-президенті;

2014-2015 жылдары – Ұлыбританияның "Сити" инвестициялық банкінің Еуропа, Таяу Шығыс және Африка бойынша Стратегиялық жоспарлау және талдау өңірлік тобының вице-президенті;

2015-2017 жылдары – "Қазақстан Ситибанкінің" бас қаржы директоры, басқарма төрағасының орынбасары, аға вице-президенті;

2017-2020 жылдары – Ресей Федерациясының "Сити" инвестициялық банкінің Ресей, Украина және Қазақстан бойынша бас қаржы директоры, аға вице-президенті;

2020-2022 жылдары – "Сити" инвестициялық банкінің (БАӘ) Африка, Таяу Шығыс пен Шығыс Еуропаның дамушы нарықтарындағы стратегия, жоспарлау және талдау жөніндегі өңірлік директоры;

2022 жылғы ақпан-2023 жылғы қыркүйек аралығында – "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;

2023-2025 жылдары – Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрі;

2025 жылдың 28 ақпанынан бастап бүгінге дейін Президенттің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі қызметін атқарды.

Еске салайық, мұның алдында Тамара Дүйсенова Президенттің көмекшісі лауазымынан босатылғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
