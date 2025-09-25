#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.68
636.26
6.48
Қоғам

Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген ер адам мәжбүрлі емге жіберілді

Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген ер адам мәжбүрлі емге жіберілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 19:05 Сурет: pixabay
Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген Өзбекстан азаматы мәжбүрлі емге жіберілді. Сот қаулысына марқұм зейнеткердің туыстары келіспей отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Otyrar.kz-тің хабарлауынша, Түркістан облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты "Адам өлтіру" бабымен күдікке ілінген Өзбекстанның 39 жастағы азаматын мәжбүрлі емге жіберді. Сот қаулысына қарағанда, мамыр айында түнде Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылында зейнеткердің беті мен көзіне балтамен ұрып, арқанмен буындырып есінен тандырған. Артынан бауыздап, екі қолы мен жыныс мүшесін кесіп алған.

"Сот-медициналық сараптама қорытындысына сәйкес, жәбірленушінің өлім себебі: жарақаттық және гемаррагиялық шокпен асқынған бастың мойын бөлігінен кеңірдек, өңеш, 1-ші мойын омыртқасының, жұлының, үлкен қан тамырларының кесіліп шабылған жарақаты, бас бөлігінің жарақаттық ампутациясы болып табылады. Өлім мерзімі, мәйіттің бөлшектерін сот-медициналық зерттеуден алдын, шамамен бір тәулік аралығында болған", - делінген сот хабарламасында.

Сотта айыпталушының кінәсі дәлелденген. Дегенмен сот-психиатриялық сараптамасының қорытындысы оның "Шизофренияның параноидті түрі" түріндегі созылмалы психикалық аурумен ауыратынын, 6 жылдан бері есепте тұратынын анықтаған. Айыпталушы өз әрекетінің сипаты мен қоғамға қаупін ұғынбаған.

"Нуриддинов Абдулхамид Мухторович Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 24-бабы 3-бөлігі, 99-бабы 2-бөлігінің 5-тармағында қарастырылған қоғамға қауіпті іс-әрекетті ақыл-есі дұрыс емес күйде жасаған адам ретінде қылмыстық жауаптылықтан босатылсын. Оған интенсивті байқайтын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда медициналық сипаттағы мәжбүрлеп емдеу шаралары тағайындалсын", - делінген сот қаулысында.

Сот қаулысына қарағанда, айыпталушы Алматы облысы Талғар ауданы Ақтас ауылындағы жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі Республикалық психиатриялық ауруханасына жіберілген. Дегенмен зейнеткердің туыстары сот қаулысымен келіспей, апелляциялық шағым түсірген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жеделсаты ішіндегі шабуыл: жасөспірімге "мәжбүрлеп емдеу" түріндегі жаза тағайындалды
20:22, 12 мамыр 2025
Жеделсаты ішіндегі шабуыл: жасөспірімге "мәжбүрлеп емдеу" түріндегі жаза тағайындалды
Астанада Қалдаяқов көшесінің бір бөлігі төрт күнге жабылады
22:09, Бүгін
Астанада Қалдаяқов көшесінің бір бөлігі төрт күнге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: