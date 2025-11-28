#Халық заңгері
Оқиғалар

Талдықорғанда әйелін "атпен сүйреп" өлтірген ер адамға қатысты сот басталды

Зал суда, суд, приговор, судебный процесс, судебная система, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Талдықорғанда әйелін айуандықпен өлтірген адамға қатысты сот басталды. Тергеу мәліметінше, айыпталушы 32 жастағы Айзат Жұманованы екі жасар қызының көзінше асқан қатыгездікпен ұрып соққан. Жәбірленуші тарап марқұмды күйеуі атпен сүйреп өлтірген деп отыр. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

КТК ақпаратына сүйенсек, елдің жағасын ұстатқан оқиғаның қалай болғанын прокурор оқып берді. Айыптау актісіне сәйкес, Айбар Жанболат қанды қылмысқа қызғаныштан барған. Яғни әйелінің белгісіз біреумен телефонмен сөйлескенін естіп қатты ызаланады. Кейін сыртқа шығып, жеті-сегіз бөтелке сыра ішіпті. Сосын мас күйде 32 жастағы Айзатты асқан қатыгездікпен ұрып-соққан. Мұның бәрі екі жастағы қызының көзінше болған.

"Үйдің қақпасының сыртына шығарып, денесінің бірнеше жеріне жарақат келтіріп жатқан кезде әйелі айқайлап, жылап, соқпауын өтінген. Алайда Жанболат қылмыстық іс-әрекетін тоқтатпай, Жұманованың бас тұсынан аяқ-қолымен бірнеше рет соққы жасап, соңында есінен тандырып тастап, оның ес-түссіз, сұлық жатқанына қарамастан, денесіне жарақат келтірген".Нұрлан Билібеков, прокурор:

Қайғылы оқиға маусымда Жетісу облысындағы Баласаз ауылы маңында болған. Марқұмның туыстарының айтуынша, оны күйеуі аттың жалына байлап сүйреп өлтірген. Әйелдің сол уақытта жүкті болғаны туралы да ақпарат тарады. Қаскөй қайын жұртына дер кезінде хабар бермей, қылмысын жасыруға тырысқан көрінеді.

"Бүгін басталған сот ашық түрде өтетін болды. Алайда айыпталушының жақындары процеске тілшілердің қатысуына қарсы болды. Сондықтан Айбар Жанболаттың бет-жүзін көрсетуге тыйым салынды. Ол қанды қылмысты жасағанын мойындамай отыр. Сондықтан марқұмның мәйітін қазып алып эксгумация жасауға тура келген. Себебі, бастапқыда іс абайсызда адам өлтіріп алу бабымен қозғалыпты",- делінген телеарна ақпаратында.

Бұған дейін Ақтаудағы прокурор "жұмсақ" жазаға 2,5 млн теңге сұрағанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
