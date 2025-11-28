Ақтаудағы прокурор “жұмсақ” жазаға 2,5 млн теңге сұрады
Ақтау қалалық сотының баспасөз қызметі мәлімдегендей, айыпталушы прокурор екінші айыпталушымен сөз байласып, жәбірленушіден оған қылмыстық іс бойынша бостандығын шектеу түріндегі жаза белгілеу үшін 2 500 000 теңге талап еткен.
Айыпталушылар кінәсін толық мойындап, өкініш білдіріп, өздеріне қатаң жаза тағайындамауды сұраған.
Сот үкім шығару кезінде кінәні толық мойындау, шынайы өкініш, сондай-ақ айыпталушылардың асырауындағы кәмелетке толмаған балалардың барын жеңілдететін мән-жайлар ретінде ескерді.
Прокуратура қызметкері алаяқтық жасауға оқталғаны үшін кінәлі деп танылып, оған мемлекеттік қызметте лауазым атқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, 2 жыл 7 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Екінші айыпталушы да кінәлі деп танылды, алайда жәбірленушімен татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылды.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ және тараптар оны шағымдай алады.
2025 жылдың қараша айының соңында Ақтауға Ішкі істер министрлігінің комиссиясы жіберілгені белгілі болды. Бұған қала полиция бастығы мен оның орынбасарлары ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген анонимді шағым себеп болған.