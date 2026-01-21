Қарағандыда қаршадай баланы соққыға жыққан азаматқа қатысты сот процесі басталды
"Жетінші арнаның" ақпаратынша, қылмыс тамыз айының басында Балқаш қаласында болған. Айыпталушы екі баласы және әйелінің сегіз жастағы жиенімен үйінде болған. Бір кезде жеткіншектің өзінің төрт жастағы қызымен жыныстық қатынасқа ұқсас әрекет жасап жатқанын көріп, оны ұрып-соққан. Оңбай таяқ жеген бала ауруханадан бір-ақ шықты. Дәрігерлер оның саусақтары сынғанын, миы шайқалып, денесінің бірнеше жері көгеріп, сырылып, күйік шалғанын анықтаған. Алматыда тұратын анасы дереу жетіп, полицияға жүгінген.
Әйелдің айтуынша, әуелі "зорлау" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бірақ кейін тергеу ісі жабылған. Баланы соққыға жыққан ер адам қазір тергеу изоляторында. Жәбірленуші тарап оған қатаң жаза беруді сұрайды. "Сол оқиғадан бері баланың психологиялық, физикалық жағдайы нашар", — дейді анасы. Сот процесі жабық режимде өтіп жатыр.
