Жаңаөзендік тұрғын мен оның сыбайласына интимдік бопсалау үшін 17 млн теңге айыппұл салынуы мүмкін
Lada.kz мәліметінше, полицияға 2000 жылы туған жәбірленуші арызданған. Оның айтуынша, 1997 жылы туған ер адам әлеуметтік желілерде және туыстары арасында интимдік фотосуреттерін жариялаймын деп қорқытып, одан 1 млн теңге көлемінде ақша талап еткен.
Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде 17 қаңтар күні Жаңаөзен қаласында екі күдікті ұсталды.
Тінту барысында күдіктілердің бірінен көк түсті iPhone 14 Pro Max, ал екіншісінен қара түсті iPhone 11 ұялы телефоны тәркіленді. Бұл құрылғылар заттай дәлел ретінде қылмыстық іске тіркелді.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 194-бабының 1-бөлігі ("Бопсалау") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Бопсалаумен айналысқан тұлғаларға 4000 айлық есептік көрсеткішке дейін (17 300 000 теңге) айыппұл салынуы, не сол мөлшерде түзеу жұмыстары, немесе 1000 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту, сондай-ақ 4 жылға дейін бас бостандығын шектеу не дәл осы мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, мүлікті тәркілеумен немесе онсыз қолданылуы мүмкін.
Бұған дейін Өскеменнің бір бөлігі аязға байланысты сусыз қалғанын жазғанбыз.