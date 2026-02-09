Шымкентте кәсіпкерден 20 млн теңге бопсалаған күдікті ұсталды
2026 жылғы 9 ақпанда Шымкентте жергілікті кәсіпкерден 20 млн теңге талап еткен күдікті қолға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді:
"Полиция жергілікті кәсіпкерден үлкен көлемде ақша бопсалау фактісін анықтап, жолын кесті. Белгілі болғандай, ер адам бірнеше рет қоғамдық тамақтану мекемесіне келіп, оны видеоға түсірген. Кейін кәсіпкерге қысым көрсетіп, түрлі органдар арқылы тексеру жүргізуге және бизнесті жабуға қорқытып, 20 млн теңге талап еткен. Оперативтік шаралар барысында күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды".
Бопсалау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр.
Полиция баспасөз қызметі ескертеді:
"Ешбір тұлға тексеру жүргізу, ақпарат тарату немесе бизнеске қысым жасау арқылы ақша талап етуге құқылы емес. Мұндай әрекеттерге тап болған жағдайда дереу полицияға хабарласу қажет".
Еске салсақ, 2026 жылғы 3 ақпанда ҰҚК "Кропаль" қылмыстық тобының жетекшісі Асылбек Тулетпековті ұстағанын растаған еді. Ол бопсалау (ҚР ҚК 194-бабы) бойынша күдікті деп саналады.
