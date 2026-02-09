Алматыдағы кейбір көше қиылыстарында бағдаршам жүйесі жаңартылды
Қалалық жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы хабарлағандай, кейбір қиылыстардағы бағдаршам фазалары жаяу жүргіншілер мен көлік үшін өзгертілді.
Өзгерістер енгізілген қиылыстар:
- Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі
- Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі
- Достық даңғылы – Абай даңғылы
- Сейфуллин даңғылы – Мақатаев көшесі
- Абай даңғылы – Алтынсарин даңғылы
6 ақпанда пилоттық режимде жаңартылған қозғалыс схемасы Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі және Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі қиылыстарында енгізілді. Қалған қиылыстарда өзгерістер 15 ақпанға дейін жоспарланып отыр.
Жоба аясында қосымша бағдаршам фазасы енгізіліп, бұл жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыруға және көлік ағынын жақсартуға бағытталған. Өзгерістер ең тығыз қиылыстарда жүргізіліп, жол қозғалысын оңтайландыру мен апат қаупін азайтуды көздейді.
Қалалық басқарма жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағдаршам сигналдарын мұқият қадағалап, жол ережелерін сақтау керегін ескертеді.
Еске салсақ, 2025 жылы Алматыда кейбір қиылыстарда "вафельді" жол белгілері енгізілген болатын.