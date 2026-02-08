#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Алматыда жүктемесі жоғары қиылыстардағы кейбір бағдаршамның жұмысы өзгертіледі

Алматыда жүктемесі жоғары қиылыстардағы кейбір бағдаршамдардың жұмысы өзгертіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 13:00 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда жүктемесі жоғары бірқатар қиылыста қозғалыс сызбасын түзету бойынша пилоттық жоба қолға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба аясында жүргіншілер мен көлік қозғалысына арналған жекелеген бағдаршам фазалары өзгертіледі. Бұл туралы Алматы қаласының Жол қозғалысын және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты.

Өзгерістер мына қиылыстарда енгізіледі: Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі; Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі; Достық даңғылы – Абай даңғылы; Сейфуллин даңғылы – Мақатаев көшесі; Абай даңғылы – Алтынсарин даңғылы.

6 ақпанда пилоттық режимде Назарбаев даңғылы мен Гоголь көшесінің, сондай-ақ Абылай хан даңғылы мен Гоголь көшесінің қиылыстарында жаңартылған қозғалыс сызбасы енгізілді. Қалған учаскелерде осындай өзгерістерді 15 ақпанға дейін іске асыру жоспарланып отыр.

"Бағдаршам нысандарының жұмысын түзету Алматы қаласының Жол қозғалысын және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасы мен Әкімшілік полиция басқармасы бірлесіп жүргізді. Пилоттық жоба аясында жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыруға және көлік қозғалысын жеңілдетуге бағытталған қосымша бағдаршам фазасы енгізілді", – делінген хабарламада.

Өзгерістер қозғалысты оңтайландыру және апаттық тәуекелдің қаупін азайту мақсатында ең көп жүктемесі бар қиылыстарда енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматының қоғамдық көлігінде Avtobys бірыңғай төлем жүйесі енгізіледі
14:05, Бүгін
Алматының қоғамдық көлігінде Avtobys бірыңғай төлем жүйесі енгізіледі
Алматыда 9 мамырда 30-дан астам маршруттың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді
11:00, 09 мамыр 2025
Алматыда 9 мамырда 30-дан астам маршруттың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді
Астанада кейбір жолаушылар автобусының жүріс бағытына өзгерістер енгізілді
13:26, 21 сәуір 2024
Астанада кейбір жолаушылар автобусының жүріс бағытына өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: