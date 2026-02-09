Мемлекет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады
Министр Аскарбек Ертаев мемлекет басшысын ел тұрғындарын жұмыспен қамтуға бағытталған жоспарларымен таныстырды.
Ведомство басшысы атап өткендей, алдағы уақытта уақытша жұмыспен қамтудан тұрақты әрі сапалы жұмыс орындарын құруға көшу, еңбек мобильділігін арттыру және білім беру жүйесін еңбек нарығының қажеттіліктерімен тығыз байланыстыру жоспарланып отыр. Арнайы көңіл жастарға, соның ішінде NEET санатындағы азаматтарға бағытталады.
Сонымен қатар, Ертаев адрестік әлеуметтік көмекті жетілдіру жоспарымен бөлісті.
"Министрлік қолдауды цифрлық бағалау құралдары арқылы нақты бағытталған етуге ниеттеніп отыр, сондай-ақ еңбекке қабілетті азаматтарды міндетті түрде жұмыспен қамту шараларына тартатын әлеуметтік келісім тәжірибесін кеңейтеді", – делінген Акорда хабарламасында.
Сондай-ақ министр зейнетақы жүйесінің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету және зейнетақы төлемдерінің лайықты деңгейін сақтау жоспарларын таныстырды.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Аскарбек Ертаевтың Президентке берген баяндамасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселесіне ерекше көңіл бөлінді. Ведомство арнайы әлеуметтік қызметтерге бөлінетін қаржыны жеке тұлғаға бағыттап тиімді пайдалануды, қызмет сапасын арттыруды, реабилитациялық қызметтер мен техникалық құралдарға қолжетімділікті кеңейтуді, сондай-ақ инклюзивті жұмыспен қамтуды дамытуға ниеттеніп отыр.
Сонымен қатар Ертаев 2030 жылға дейінгі Миграциялық саясат тұжырымдамасын жүзеге асыру жоспарымен таныстырды. Оған ішкі миграцияны реттеу, миграциялық процестердің басқарылуын және болжамдылығын арттыру, сондай-ақ еңбек нарығын қорғауды басшылыққа ала отырып, еңбек миграциясын реттеу кіреді.
Кездесу соңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың жұмыспен қамтылуын және табысын арттыру, әлеуметтік көмектің нақты бағытталуын бақылау, зейнетақы жүйесін жетілдіру, теңгерімді миграциялық саясатты жүзеге асыру, әлеуметтік қорғауда инклюзивті тәсілдерді дамыту, сондай-ақ цифрлық шешімдерді пайдалана отырып еңбек қауіпсіздігі мен тәуекелдерді азайту бойынша бірқатар тапсырма берді.
Айта кетейік, Аскарбек Ертаев жаңа министр ретінде қызметке 2026 жылғы 27 қаңтарда тағайындалды. Бұған дейін ол бірінші вице-министр болған.