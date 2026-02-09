#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады

Президентке ведомство қызметінің биылғы басым бағыттары жөнінде баяндалды. Асқарбек Ертаев: ➤ халықты жұмыспен қамту жоспары жөнінде мәлімет берді. ✔️Уақытша шаралардан гөрі тұрақты және сапалы жұмыс орындарын ашу, еңбек ұтқырлығын арттыру және білім беру жүйесі мен нарық сұранысы арасында тығыз байланыс орнату жоспарланып отыр. Жастарды, соның ішінде NEET санатындағы азаматтарды жұмыспен қамтуға баса мән беріледі. ➤ атаулы әлеуметтік көмек жүйесін одан әрі жетілдіру жоспары таныстырды. ✔️Министрлік цифрлық бағалау құралдары арқылы қолдау шараларының нақты адресіне жету мүмкіндігін кеңейтуге ниетті. Сонымен қатар көмек алатын әрі еңбекке жарамды азаматтарды міндетті түрде жұмыспен қамти отырып, әлеуметтік келісімшарт тәжірибесін кеңейтуді көздеп отыр. ➤ зейнетақы жүйесінің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету және зейнетақы төлемдерінің лайықты деңгейін сақтау жөнінде айтты. ✔️Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік тұрғыдан қорғау мәселелеріне баса назар аударылды. Министрлік арнаулы әлеуметтік қызметтерді жан басына қарай қаржыландыру тетігін одан әрі дамытуды, олардың сапа стандарттарын арттыруды, оңалту қызметтері мен техникалық құралдарды қолжетімді етуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар инклюзивті жұмыс орындарын ашуға ден қояды. ➤ Көші-қон саясатының 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары жайында ақпарат берді. ✔️Көші-қон үдерісін басқару және болжау деңгейін жақсарту, ішкі миграцияны теңгерімді жүргізу, елдегі еңбек нарығын қорғауға басымдық бере отырып, еңбек көші-қонын реттеуді жетілдіру көзделген. Мемлекет басшысы: 📌халықты жұмыспен қамту, азаматтардың табысын ұлғайту, әлеуметтік қолдаудың шын мұқтаж жандарға жетуін бақылауды күшейту, зейнетақы жүйесін жетілдіру, теңгерімді көші-қон саясатын іске асыру, әлеуметтік қорғауда инклюзивті тәсілдерді дамыту, сондай-ақ цифрлық шешімдерді қолдану арқылы еңбекті қорғау жүйесін нығайту және қауіп-қатерлердің алдын алу бойынша бірқатар тапсырма берді., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 12:07 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 9 ақпанда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр Аскарбек Ертаев мемлекет басшысын ел тұрғындарын жұмыспен қамтуға бағытталған жоспарларымен таныстырды.

Ведомство басшысы атап өткендей, алдағы уақытта уақытша жұмыспен қамтудан тұрақты әрі сапалы жұмыс орындарын құруға көшу, еңбек мобильділігін арттыру және білім беру жүйесін еңбек нарығының қажеттіліктерімен тығыз байланыстыру жоспарланып отыр. Арнайы көңіл жастарға, соның ішінде NEET санатындағы азаматтарға бағытталады.

Сонымен қатар, Ертаев адрестік әлеуметтік көмекті жетілдіру жоспарымен бөлісті.

"Министрлік қолдауды цифрлық бағалау құралдары арқылы нақты бағытталған етуге ниеттеніп отыр, сондай-ақ еңбекке қабілетті азаматтарды міндетті түрде жұмыспен қамту шараларына тартатын әлеуметтік келісім тәжірибесін кеңейтеді", – делінген Акорда хабарламасында.

Сондай-ақ министр зейнетақы жүйесінің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету және зейнетақы төлемдерінің лайықты деңгейін сақтау жоспарларын таныстырды.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Аскарбек Ертаевтың Президентке берген баяндамасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселесіне ерекше көңіл бөлінді. Ведомство арнайы әлеуметтік қызметтерге бөлінетін қаржыны жеке тұлғаға бағыттап тиімді пайдалануды, қызмет сапасын арттыруды, реабилитациялық қызметтер мен техникалық құралдарға қолжетімділікті кеңейтуді, сондай-ақ инклюзивті жұмыспен қамтуды дамытуға ниеттеніп отыр.

Сонымен қатар Ертаев 2030 жылға дейінгі Миграциялық саясат тұжырымдамасын жүзеге асыру жоспарымен таныстырды. Оған ішкі миграцияны реттеу, миграциялық процестердің басқарылуын және болжамдылығын арттыру, сондай-ақ еңбек нарығын қорғауды басшылыққа ала отырып, еңбек миграциясын реттеу кіреді.

Кездесу соңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың жұмыспен қамтылуын және табысын арттыру, әлеуметтік көмектің нақты бағытталуын бақылау, зейнетақы жүйесін жетілдіру, теңгерімді миграциялық саясатты жүзеге асыру, әлеуметтік қорғауда инклюзивті тәсілдерді дамыту, сондай-ақ цифрлық шешімдерді пайдалана отырып еңбек қауіпсіздігі мен тәуекелдерді азайту бойынша бірқатар тапсырма берді.

Айта кетейік, Аскарбек Ертаев жаңа министр ретінде қызметке 2026 жылғы 27 қаңтарда тағайындалды. Бұған дейін ол бірінші вице-министр болған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
