google play apple
Оқиғалар

Ішкі істер министрлігінде Тергеу департаментінің жаңа басшысы тағайындалды

ІІМ Тергеу департаментінің бастығы тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 12:18
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің Тергеу департаментін Самат Аисов басқармақ, деп хабарлайды Zakon.kz. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 9 ақпанда белгілі болды.

Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, тағайындалғанға дейін Самат Аисов Тергеу департаментінің басшысының орынбасары қызметін атқарған және ішкі істер жүйесінде бай практикалық және басқарушылық тәжірибеге ие.

Бұған дейін ол Тергеу департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарған. Ішкі істер органдарында тәжірибесі мол әрі басқару бойынша еңбек өтілі бар.

Таныстыру барысында министр Ержан Саденов Тергеу департаментінің алдында тұрған басым міндеттерді атап өтті.

Самат Аисовқа сотқа дейінгі тергеп-тексеру сапасын арттыру, жазаның бұлтартпастығы қағидатын қамтамасыз ету, заң мен азаматтардың құқықтарын сақтау, сондай-ақ тергеу жұмысының нәтижелері үшін басшылардың жеке жауапкершілігін қадағалауды міндеттеді.

Сондай-ақ, біраз бұрын Астана прокуроры да ауысып, жаңа прокурор қызметіне Габит Муканов тағайындалған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
