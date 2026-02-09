Ішкі істер министрлігінде Тергеу департаментінің жаңа басшысы тағайындалды
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, тағайындалғанға дейін Самат Аисов Тергеу департаментінің басшысының орынбасары қызметін атқарған және ішкі істер жүйесінде бай практикалық және басқарушылық тәжірибеге ие.
Бұған дейін ол Тергеу департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарған. Ішкі істер органдарында тәжірибесі мол әрі басқару бойынша еңбек өтілі бар.
Таныстыру барысында министр Ержан Саденов Тергеу департаментінің алдында тұрған басым міндеттерді атап өтті.
Самат Аисовқа сотқа дейінгі тергеп-тексеру сапасын арттыру, жазаның бұлтартпастығы қағидатын қамтамасыз ету, заң мен азаматтардың құқықтарын сақтау, сондай-ақ тергеу жұмысының нәтижелері үшін басшылардың жеке жауапкершілігін қадағалауды міндеттеді.
Сондай-ақ, біраз бұрын Астана прокуроры да ауысып, жаңа прокурор қызметіне Габит Муканов тағайындалған.