#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Оқиғалар

Министрлік Қазақстандағы малдарды тәркілеу және жою туралы қауесеттерге қатысты мәлімдеме жасады

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, ферма, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 13:17 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 9 ақпанда ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі әлеуметтік желілерде тараған малдарды тәркілеу және жоюға қатысты видеоматериалдарға байланысты түсініктеме берді. Министрліктің Telegram-арнасында жарияланған мәлімдемеде "видеожазбалар Қазақстанға қатысы жоқ" деп көрсетілген.

Министрлік атап өткендей, елімізде малдарды тәркілеу немесе мәжбүрлеп жою шаралары тек заңға сәйкес, тиісті аумақтың басты мемлекеттік ветеринарлық-санитариялық инспекторының шешімі негізінде және жергілікті атқарушы органдар тарапынан шектеу шаралары енгізілген жағдайда ғана жүзеге асырылады.

Мұндай іс-шараларды республикалық эпизоотиялық отряд жүргізеді.

Министрлік сондай-ақ қазіргі таңда Қазақстанда малдарды тәркілеу немесе жоюға қатысты ешқандай шешім қабылданбаған деп атап өтті.

"Тұрғындарды тек ресми ақпаратқа сенуге және тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырамыз. Бұл халық арасында негізсіз алаңдаушылық тудыруы мүмкін", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, 2026 жылғы 7 ақпанда хабарланғандай, Қазақстанда еттің бағасының өсуіне байланысты халық ет сатып алуды азайтты, бұл фермерлерді алаңдатқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда бензин бағасы күрт қымбаттайды: Энергетика министрлігі мәлімдеме жасады
10:24, 12 қаңтар 2026
Қазақстанда бензин бағасы күрт қымбаттайды: Энергетика министрлігі мәлімдеме жасады
ІІМ 10 сәуірге дейін жүргізуші куәлігін міндетті түрде ауыстыруға қатысты мәлімдеме жасады
15:47, 09 сәуір 2025
ІІМ 10 сәуірге дейін жүргізуші куәлігін міндетті түрде ауыстыруға қатысты мәлімдеме жасады
ТЖМ алматылық құтқарушылардың киіміне қатысты сынға жауап берді
20:54, 04 қыркүйек 2024
ТЖМ алматылық құтқарушылардың киіміне қатысты сынға жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: