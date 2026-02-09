Министрлік Қазақстандағы малдарды тәркілеу және жою туралы қауесеттерге қатысты мәлімдеме жасады
Фото: akorda.kz
2026 жылғы 9 ақпанда ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі әлеуметтік желілерде тараған малдарды тәркілеу және жоюға қатысты видеоматериалдарға байланысты түсініктеме берді. Министрліктің Telegram-арнасында жарияланған мәлімдемеде "видеожазбалар Қазақстанға қатысы жоқ" деп көрсетілген.
Министрлік атап өткендей, елімізде малдарды тәркілеу немесе мәжбүрлеп жою шаралары тек заңға сәйкес, тиісті аумақтың басты мемлекеттік ветеринарлық-санитариялық инспекторының шешімі негізінде және жергілікті атқарушы органдар тарапынан шектеу шаралары енгізілген жағдайда ғана жүзеге асырылады.
Мұндай іс-шараларды республикалық эпизоотиялық отряд жүргізеді.
Министрлік сондай-ақ қазіргі таңда Қазақстанда малдарды тәркілеу немесе жоюға қатысты ешқандай шешім қабылданбаған деп атап өтті.
"Тұрғындарды тек ресми ақпаратқа сенуге және тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырамыз. Бұл халық арасында негізсіз алаңдаушылық тудыруы мүмкін", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, 2026 жылғы 7 ақпанда хабарланғандай, Қазақстанда еттің бағасының өсуіне байланысты халық ет сатып алуды азайтты, бұл фермерлерді алаңдатқан.
