Астанадағы сот апатты үйде 40 жылдан астам тұрған әйелге баспана беруді міндеттеді
Іс материалдарына сәйкес, Ш. 1982 жылдан бері көпқабатты үйдің пәтерінде тұрып келген. Әкімдік қаулысымен аталған апатты үйді реквизиция тәртібімен мәжбүрлеп алу көзделген. Алайда комиссия пәтерге құқық белгілейтін құжаттары жоқ деген себеппен оған жаңа баспана беруден бас тартқан.
Сот Ш-ның бұл пәтерде 40 жылдан астам тіркеуде тұрғанын және тұрақты өмір сүріп келгенін анықтады. Бұған дейін әкімдік – меншік иесі тарапынан оның тұруына қатысты ешқандай шағым түспеген.
Сондай-ақ сот 1992 жылғы 11 ақпандағы Министрлер кабинетінің түсіндірмесіне сәйкес, құқық белгілейтін құжаттар болмағандықтан, бұл үй мемлекеттік меншікке жататынын атап өтті.
"Осыған байланысты Ш-ның әкімдік әрекеттеріне сенуі заңмен қорғалады, ал осы қағидаттан айыруға негіз жоқ", - делінген сот шешімінде.
Нәтижесінде сот әкімдік пен Комиссияны Ш-ға арендалық тұрғын үй беруге міндеттеді. Шешім заңды күшіне енді.