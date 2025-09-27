#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Қоғам

Тоқаев Бердімұхамедов пен түрікмен халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Тоқаев Бердімұхамедов пен түрікмен халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2025 09:01 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Сердар Бердімұхамедов пен барша түрікмен халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Президент жеделхатында екі ел арасындағы ынтымақтастықтың даму қарқыны жоғары екенін атап өткен.

Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында мазмұны байи түскен ықпалдастықтың стратегиялық серіктестік рухына және қос халықтың мүддесіне толық сай келетініне тоқталған.

Қасым-Жомарт Тоқаев сан қырлы мемлекетаралық байланысты жан-жақты нығайтуға бейіл екенін растап, Сердар Бердімұхамедовтің бауырлас түрікмен халқының игілігі мен өсіп-өркендеуі жолындағы жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында кішкентай қызын өлтірді деген күдікпен ер адам ұсталды
22:56, 26 қыркүйек 2025
Павлодар облысында кішкентай қызын өлтірді деген күдікпен ер адам ұсталды
Хорватияда журналистер арасында теннистен өткен әлем чемпионатында Қазақстан бес жүлде иеленді
22:46, 26 қыркүйек 2025
Хорватияда журналистер арасында теннистен өткен әлем чемпионатында Қазақстан бес жүлде иеленді
Димаш пен халықаралық шоуға қатысушылар Алматының Көк базарында болды
21:59, 26 қыркүйек 2025
Димаш пен халықаралық шоуға қатысушылар Алматының Көк базарында болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: