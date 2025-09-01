#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Мирзиеев пен Өзбекстан халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Тоқаев Мирзиеев пен Өзбекстан халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 09:08 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиеев пен бауырлас халықты Өзбекстан Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Шавкат Мирзиёевтің қуатты әрі беделді басшылығымен Өзбекстан әлеуметтік-экономикалық дамуда, азаматтардың әл-ауқатын арттыруда және халықаралық аренада ұлттық мүддесін ілгерілетуде таңғаларлық табысқа жеткенін атап өтті.

"Қазақстан Өзбекстанның стратегиялық серіктесі және сенімді одақтасы ретінде Сіздің еліңізбен сан қырлы мемлекетаралық байланысты одан әрі тереңдетуге баса мән береді. Қазақ-өзбек қарым-қатынасы ғасырлар бойы жалғасқан достық, тату көршілік және өзара қолдау рухында дами беретініне сенімдімін. Бұл бауырлас халықтарымыздың игілігіне қызмет етіп, сондай-ақ Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге септігін тигізеді", - деп жазылған жеделхатта.

Еске салайық, бұған дейін Тоқаев Малайзия Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдаған еді.

