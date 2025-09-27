Алматыда екі қабатты жеке тұрғын үй отқа оранды
Алматының Алатау ауданының Самғау шағын ауданы Құлан көшесінде орналасқан екі қабатты жеке тұрғын үйде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, от бір қабатты үйдің және уақытша үй-жайдың шатырларына ауысқан.
"ТЖМ бөлімшелері құрылымдар арасындағы өртке қарсы арақашықтықтың болмауына және жоғары өрт жүктемесіне қарамастан, жоғары дәрежелі шығу рангімен жұмыс істей отырып, оқпандарды бір мезгілде сөндіруге және қорғауға беру арқылы өрттің таралу қаупін жойды", - делінген ведомство хабарламасында.
Қазіргі уақытта 250 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
