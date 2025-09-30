#Қазақстан
Қоғам

Тоқаевтың шақыртуымен Мажарстан Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді

Тоқаевтың шақыртуымен Мажарстан Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 19:09 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 1-3 қазан күндері Астанаға Мажарстан Президенті Тамаш Шуйок ресми сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 30 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Сапар аясында президенттер келіссөз жүргізіп, Қазақстан мен Мажарстан арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту перспективасын талқылайды.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тамаш Шуйок Digital Bridge 2025 халықаралық форумының пленарлық отырысына қатысады.

Айдос Қали
